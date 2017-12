Vedci objavili nový rakovinový gén

9. okt 2002 o 12:31 © TASR 2002

Seattle/Washington 9. októbra (TASR) - Rakovina prsníka nie je vo väčšine prípadov dedičná. Aj spontánne prípady tohto ochorenia však súvisia s génovými defektmi - takými, ktoré sa postupne nahromadili v telových bunkách. Americkí vedci teraz objavili nový rakovinový supresívny gén (supresia znamená potlačenie, zníženie účinku), ktorý zjavne zapríčiňuje vznik viacerých druhov rakoviny prsníka.

Vedci z Cold Spring Harbor Laboratory v New Yorku a University of Washington v Seattle skúmali DNA v tkanive rôznych prsníkových nádorov. V 60 percentách prípadov zistili, že konkrétny gén bol buď poškodený alebo úplne chýbal. Išlo o gén DBC2 (Deleted in Breast Cancer), ktorý hrá dôležitú úlohu pri vzniku všetkých druhov rakoviny prsníka.

Supresívne rakovinové gény produkujú v zdravých bunkách enzým, ktorý "stráži" bezproblémové delenie buniek. Pri každom delení sa zdvojnásobí dedičný materiál. Ak je DNA poškodená, aktivuje enzým jej opravu. Ak dôjde pri delení navyše k mutácii supresívneho génu alebo tento prestane byť aktívny, jeho ochranná funkcia je narušená a v bunke sa začnú hromadiť škody na DNA.

Doterajší výskum naznačuje, že enzým, ktorý produkuje gén DBC2, naozaj potláča vznik rakoviny. Vedcom sa podarilo prečítať genetickú informáciu DBC2, čím sa potvrdilo, že kódovaný enzým má signálnu funkciu. "Na objasnenie skutočnej úlohy DBC2 však treba ďalší výskum," píšu vedci v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

V roku 1997 identifikoval ten istý tím vedcov z Cold Spring Harbor Laboratory pod vedením Michaela Wiglera takisto supresívny gén, ktorý je spájaný so sporadicky sa objavujúcou rakovinou. Spontánne druhy rakoviny pritom tvoria viac ako 90 percent prípadov, len päť percent sa dedí z matky na dcéru.

Už v roku 1981 objavil Wiglerov tím v ľudských bunkách prvý onkogén menom RAS. Onkogény spôsobujú rakovinu len v určitých podmienkach. O deväť rokov neskôr ohlásil tím Mary-Claire Kingovej z University of Washington objav génu BRCA1, ktorý zapríčiňuje dedičné formy rakoviny.