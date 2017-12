Fifa Football 2003 - ďalší ročník futbalu

S novou verziu NHL-ka sa k nám valí aj nová verzia futbalu. To isté, čo som spomínal v novinke na Nhl 2k3 by sa hodila aj na toto miesto a spokojne by som mohol použiť klasickú funkciu vybrať/vložiť, ale ja si to radšej vyťukám ešte raz.

9. okt 2002 o 0:13 Ján Kordoš

S novou verziu NHL-ka sa k nám valí aj nová verzia futbalu. To isté, čo som spomínal v novinke na Nhl 2k3 by sa hodila aj na toto miesto a spokojne by som mohol použiť klasickú funkciu vybrať/vložiť, ale ja si to radšej vyťukám ešte raz.

Posledné ročníky začali strácať na dychu - a to dokonca aj za svojou hokejovou sestričkou. Zlepšila sa maximálne grafika, ale ináč išlo o viackrát vyluhovaný pigi čajík, ktorý začal byť značne slabučký. Nová verzia nám sľubuje krajšiu grafiku, múdrejších hráčov, doplnenú databázu klubov, reálne mená atď. EA skúsili zariskovať a pozmenili fyziku lopty, ktorá by mala byť ťažšia na ovládanie, ale na druhú stranu by sa mala chovať reálne.

Lenže neviem, či to bude stačiť. Ja sa pomaly začínam obracať k hokeju, ktorý má v našej krajine aj lepšie zázemie. A treba si priznať, že futbalu začínam mať dosť, keď vidím trápenie sa našej reprezentácie a klubová scéna pripomína tretiu anglickú divíziu. Nič to však nemení na tom, že FIFA je dobrou sériou, len začína strácať dych a to možno využijú iné firmy, ktoré sa pokúsia dobyť trh s futbalovými simuláciami.