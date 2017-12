Mobil na zákazku od Google stojí štyristo eur

Motorola skúša zaujať možnosťou mobilov vyrobených na mieru.

2. aug 2013 o 21:15 Milan Gigel, Milan Gigel, ava

NEW YORK. Vyrobené v USA. Na takúto visačku chce Google lákať zákazníkov na svoj smartfón Motorola Moto X. Mobil, ktorého rýchlosť, fotoaparát či veľkosť pamäte zaostávajú za špičkovými telefónmi. Má zaujať aj tým, že ľudia si môžu dať vyrobiť na zákazku farebné vyhotovenie mobilu.

Na výber ponúka Google aj kryt, ktorý imituje drevo. Pri objednávke si zákazník môže objednať, aby Motorola do zadného krytu vyryla meno či iný odkaz, či nastavila špeciálny pozdrav.

Moto X, ktoré má dvojjadrový procesor a dva gigabajty na prácu s aplikáciami či hrami, má osloviť aj prepracovaným hlasovým ovládaním.

Telefón stále počúva okolitý ruch, a keď mu poviete Okay Google Now, je pripravený splniť váš príkaz: vytočiť číslo, napísať e-mail či zaznačiť termín do kalendára. Príkazy bude Moto X počúvať zatiaľ len v angličtine.

Predná kamera, ktorá má rozlíšenie dva megapixely, zas rozozná viaceré gestá, ktorými možno napríklad listovať v dokumentoch či posúvať webové stránky.

Zariadenia má 4,7-palcový displej, čiže uhlopriečku dvanásť centimetrov s technológiou, vďaka ktorej avizuje zmeškaný hovor či prijatý e-mail, i keď displej nežerie žiadnu energiu. Google totiž vypočítal, že denne zapneme displej smartfónu 60-krát len preto, že preverujeme zmeškané hovory či prijaté správy.

V USA začalo Moto X predávať päť najväčších operátorov, bez paušálu stojí 575 dolárov (435 eur).