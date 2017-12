Nový počítačový červ Strašidlo sa už šíri pomalšie

8. okt 2002 o 11:22 © TASR 2002

San Francisco 8. októbra (TASR) - Šírenie počítačového červa Bugbear (Strašidlo), ktorý otvára zadné dvere k počítačom, sa začína spomaľovať, hoci ešte pred týždňom sa internetom šíril rýchlejšie než tohtoročný favorit Klez.

Strašidlo sa objavilo pred týždňom, vrchol svojej "činnosti" zaznamenalo vo štvrtok 3. októbra a v pondelok sa jeho šírenie začalo spomaľovať. Napriek tomu medzi odborníkmi ešte stále vládne najvyšší stupeň pohotovosti, no predpokladajú, že rizikový rating v priebehu niekoľkých dní znížia.

Červ využíva známe nedostatky v programe Internet Explorer z dielne Microsoft Corp. a spúšťa sa automaticky čítaním elektronickej pošty bez potreby otvoriť prílohu. Strašidlo sa šíri aj pomocou iných programov elektronickej pošty, no nepracuje rovnako. Okrem pošty sa vírus šíri aj cez podnikovú počítačovú sieť, ku ktorej je pripojených niekoľko počítačov.

Bugbear sa pokúša zmazať antivírusový softvér a otvára tzv. zadné dvere nakazených systémov, čo hackerom umožňuje rôzne "bohumilé" aktivity, napríklad, krádež údajov či ničenie súborov. Podľa slov odborníkov tento vírus z kategórie "trójskych koní" môže nahrávať súbory z nakazeného počítača a do neho, spúšťať súbory, zatvárať aktívne aplikácie a okrem toho obsahuje kód, ktorý dokáže zablokovať klávesnicu. Zároveň sa vírus pokúša skopírovať sám seba do ostatných typov zariadení, pripojených k spoločnej firemnej sieti, napríklad, do tlačiarní.

Ako informuje agentúra Reuters, Klez sa choval podobne z hľadiska šírenia cez elektronickú poštu a automatického využívania nedostatkov Internet Explorer. Jeden variant Klezu prepisuje súbory, iný zas posiela dokumenty z pevného disku nakazeného počítača.

