Spiderman the Movie - komixový superhrdina je späť!

8. okt 2002 o 2:25 Milo Gracík

Nie je to dávno, čo sme mali možnosť v kinách zhliadnuť úžasnú vizuálnu lahôdku menom Spider-Man. Dokonalé filmové stvárnenie populárneho komixu určite oslovilo nielen fanúšikov "pavúčieho muža", ale i obyčajného konzumenta "bezduchej" popcornovej zábavy made in Hollywood. A ako je to v dnešnej dobe bežné, vrecká si chcú namastiť nielen filmoví producenti, ale i tvorcovia digitálnej interaktívnej zábavy, a tak nám v rovnomennej hre ponúkajú možnosť prežiť Spidermanove dobrodružstvá na vlastnej koži.

Spiderman. Hláškujúci cuciak v červeno-modrom kostýme. Americká komixová legenda pre násťročných. A nielen pre nich. Určite ste aj vy v uhrovitej mladosti snívali o prebudení svojich skrytých superschopností. Nechceli ste dať na bendžo svojim, svalovou hmotou a aroganciou predimenzovaným spolužiakom? Zabrániť lúpeži prísne tajných materiálov z vládneho výskumáku? Zachrániť krásnu ženu (a skončiť v jej náručí?). Či len pomôcť prejsť starenke cez cestu? Ak bola aspoň jedna z vašich odpovedí ÁNO a iskierky týchto prianí stále ešte driemu vo vašom vnútri, splnili ste vstupný test klubu amatérskych superhrdinov (nie, komplexy Mystery Men tu rozoberať nebudeme) A toto prianie sa splnilo jednému obyčajnému americkému stredoškolákovi, inťošovi a bifľošovi menom Peter Parker. Áno, určite vám to už je jasné (ak ste si neprečítali názov recenzie :), že táto hra je o jednom z najznámejších amatérskych zločinobijcov a dobrodejov komixu, o Spidermanovi. Jeho legenda je všeobecne známa, ale ak sa však o ňom chcete dozvedieť oveľa viac, pozrite si film (Dr. Arachno: Ako? Vy ste ho ešte nevideli? Hybaj do kina!).

Proti Spideymu tentoraz stojí nielen filmový "zelený škriatok" (Green Goblin), ale i starý komixoví známi Scorpion, Shocker, Vulture či Kraven. Samozrejme na "vybytie" je v hre nepreberné množstvo klasického "kanónfutru". Tentoraz Spidey disponuje širokou škálou (viac než 20) skutočne efektných a efektívnych bojových manévrov (získavate ich postupne počas hry), ktoré by Spideymu i sám veľký Jet Li určite závidel (a to ani nespomínam bojovníkov z Tekkena, ktorí by proti Spideymu nemali žiadnu šancu). Samozrejmosťou sú už obligátne pavúčie pohyby (lezenie po stenách a stropoch) a triky s pavučinou (chytanie, lapenie, zväzovanie protivníkov, boxérske rukavice, ochranný štít, skákanie z mrakodrapu na mrakodrap, atď.), ktoré sú zvládnuté napodiv celkom prakticky a v hre ich budete používať takmer bez ustatia, po chvíli tréningu sa budete pohybovať s gráciou pavúčieho veterána.

I keď táto hra originalitou príliš nehýri, zato sa však celkom verne drží filmového komixu (mix komixu a filmu), pričom je prekvapivo veľmi dobre hrateľná a teda aj zábavná. A to je skutočne obrovské plus, s ktorým sa pri podobných hrách, pýšiacich sa filmovou licenciou často nestretávame. V príbehu dostala viac priestoru samotná akcia, na úkor hrdinskej pseudo-filozofie z filmu (ale ani tá vás však neminie). Hra sa tak krásne zbavila nepotrebnej filmovej vaty a nahradila ju čírym výťažkom svižnej komixovej akcie. A o to predsa v hre ide - hrať a baviť sa, nie iba pasívne sledovať.

Čaká vás 22 rozsiahlych úrovní v precíznej a rýchlej grafike v rozmanitých prostrediach, interiéroch i exteriéroch. Úrovne sú však lineárne, keďže k úspešnému zavŕšeniu misie vedie iba jedna jediná správna cesta. V pamäti mi najviac utkveli strhujúce "lietacie" pasáže (Spidey na pavučine) medzi newyorskými mrakodrapmi, spojené s elegantnými vzdušnými súbojmi nabitými hyper akciou. Pri nich skoro hmatateľne cítite ako vám vzduch svišťí poza uši a žalúdok mení pozíciu s mozgom. V dnešnej dobe sa už pomaly samozrejmosťou u každej hry stávajú rôzne motivačné bonusy, ani táto hra nie je výnimkou. Takže na vytrvalých a usilovných hráčov čakajú sladučké odmeny v podobe herných, komixových a filmových artworkov, obrázkov, filmov apod.

Grafika (4 a 1/2 hviezdičky) - veľmi dobre

Grafika hry je veľmi vydarená a ľúbivá. Exteriéry sú skutočne fascinujúce, máte dostatočný rozhľad po rušných uliciach Manhattanu. Rovnako i grafické efekty (odlesky a odrazy slnečného svetla, dymové stopy a pod.) sú veľmi kvalitné. Spideyho animácia je neuveriteľne realistická, proste dokonalá!

Dejová línia sa filmu príliš nedrží (čo je nakoniec dobre), takže sa na jednej strane môžete rozlúčiť s ukážkami priamo z filmu, ktoré sú nahradené renderovanými filmami. Na druhej strane si však môžete vychutnať omnoho pestrejší, akčnejší a hutnejší dej podávaný nadpriemerne kvalitnými videosekvenciami.

Interface (3 hviezdičky) - priemer

Ovládanie je intuitívne a dobre navrhnuté, mal som z neho pocit, akoby bolo priamo stvorené pre DualShock2. Osobne si neviem predstaviť lepší ovládač pre tento typ hier než je DS2 (konkurenčné konzole a ani PC sa vôbec nechytajú).

Hrateľnosť (4 hviezdičky) - dobre

Výborny dojem z hrateľnosti kazí trochu mätúca kamera, ktorá síce umožňuje manuálne ovládanie, ale v niektorých momentoch vás dokonale zmätie, najmä pri pavúkolezeckých kúskoch, či súbojoch s finálnymi bossmi.

Okrem extrémnej (a miestami hodne deprimujúcej) obtiažnosti, ktorá životnosť hry značne predlžuje, znovuhrateľnosť podporuje aj možnosť získania rôznych hrateľných postáv (napr. finálnych bossov, Mary Jane a pod.). Žiaľ, táto vychytávka nenahradí nedostatok extra bonusových levelov. Zdá sa, že touto vadou krásy však trpí väčšina, inak skvelých, adrenalínových 3D akcií na PS2 (napr. Onimusha, či Devil May Cry), zato iné sú až giganticky rozsiahle (napr. Drakan alebo Maximo).

Multiplayer

Možnosť hry viacerých hráčov táto hra neponúka.

Zvukové efekty (4 a 1/2 hviezdičky) - veľmi dobre

Vďaka filmovej licencii je dvojka Spiderman a Green Goblin priamo nahovorená ich filmovými predstaviteľmi (Tobey Maguire a Willem Dafoe). Spestrením sú skvelé, vtipné a trefné hlášky Brucea Campbella, ktoré vás sprevádzajú viac než desiatkou tréningových úrovní. Mimochodom, jeho niekoľkominútový výstup vo filme patrí k najzábavnejším scénam, nielen čo sa týka samotného filmu, ale aj celej Bruceho filmografie (Kvíz: ktorého z hlavných zloduchov nahovoril Dwight Shultz a.k.a. 'Howling Mad' Murdock zo seriálu A-Team?). Bonusom pre majiteľov dekódera Dolby Surround (dokonca DS Pro Logic II.) je podpora zvuku v tomto formáte.

Hudba (3 hviezdičky) - priemer

Celkovo je hudba postavená na melódiách Dannyho Elfmana, ktorý zložil hudbu pre filmového Spider-mana. Variácie na filmové melódie oscilujú na úrovni štandardného hudobného podmazu súčasnej hernej produkcie.

Inteligencia a obtiažnosť (3 hviezdičky) - priemer

Okrem hlavných záporákov je v hre nepreberné množstvo klasického "kanónfutru" na "vybytie". Háčik je však v tom, že tento "kanónfuter" sa na vás zakaždým vrhá so zničujúcim účinkom tlupy tornáda! Takže, ak chcete prežiť v neprehľadnej skrumáži množstva protivníkov, nezostáva vám nič iné, len zúfalo stláčať stále jedno tlačidlo a mlátiť ich hlava-nehlava.

Verdikt (3 a 1/2 hviezdičky) - nič moc, ale aj tak lepšie ako väčšina

V tomto prípade sa jedná o dokonalé prevedenie gýčovitej pestrofarebnej komixovej atmosféry na naše stanice zábavy (pozn: PlayStation). Dobrodružstvo priamo šité pre dušu konzolových hráčov a adrenalínový štýl arkádovej zábavy. Takúto maškrtu si vychutná každý, nielen Spidermanov fanúšik, pre ktorého je tento titul samozrejme povinný! A na záver jedna filozofická otázka o bytí a nebytí: Spiderman či Spider-Man? Kto vie, odpovie. Pekný deň vám praje váš pavúči priateľ zo susedstva.



