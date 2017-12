Starcraft Ghost - nová hra zo sveta Starcraft

Na výstave počítačových hier v Tokyu Blizzard oznámil, že pracuje na novom projekte zo sveta Starcraftu pod menom Starcraft: Ghost. Tentokrát sa jedná o čisto konzolovú záležitosť.

8. okt 2002 o 0:01 Stano Bandzi

Ghost je akčná taktická hra z pohľadu tretej osoby. Hlavnou hrdinkou je, ako už názov napovedá, Ghost. Známa to jednotka zo Starcraftu. Tentoraz ale dostane svoju osobnosť, menom Nova. Nova sa v hre stretne s množstvom zbraní a iných predmetov, z ktorých mnoho by malo byť dôverne známych hráčom Starcraftu. Napríklad by to mal byť plameňomet, ako zbraň Firebatov zo Starcraftu, samozrejme ako základná zbraň slúži C-10 cannister rifle. Nova má okrem zbraní k dispozícií aj škálu fyzických a psychických schopností, ako sa na takého Ghosta patrí. V hre okrem akcie teda pôjde aj o nepozorované napredovanie, k čomu samozrejme pomôže možnosť stealth. Na obranu pred nepriazňou počasia slúži Nove ochranný oblek so špeciálnymi funkciami. Nova vraj bude mať možnosť privolávať aj atómový útok :-).

Počas hry sa dajú využívať aj rôzne vozidlá, prinajmenšom to budú Vulture a Wraith. Lákadlom je podľa mňa skutočnosť, že v hre uvidíme mnoho známych jednotiek zo Starcraftu, vymodelovaných v 3D so svojím vlastným modelom správania sa. Blizzard ju vyvíja spoločne so štúdiom Nihilistic (Vampire The Masquerade - Redemption) a dokonca udal aj približný dátum vydania, a to konkrétne ku koncu roka 2003. Platformy na ktoré by sa hra mala objaviť, nie sú zatiaľ známe, hovorí sa o viacerých konzolových systémoch.