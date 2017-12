Ghost Master - straším, strašíš, strašíme

Ghost Master je dobre vyzerajúca duchárska hra od Empire Interactive, ktorú tvoria už približne dva rôčky. To je celkom dlhá doba, tak sa pozrime na vec a skúsme zistiť, či bude o čo stáť.

7. okt 2002 o 17:36 Ján Kordoš

Vašou úlohou bude čo najlepšie a najdrsnejšie vystrašiť nájomníkov hradu, karavanu, lodi, domu a ďalších miest. Nápad to nie je zlý, ale treba si počkať na spracovanie. K dispozícií budete mať rôzne druhy duchov – klasickí bezhlaví rytieri, upíry, duchovia... a mnoho ďalších. Ciele misií sú rôzne, ale v princípe by malo ísť o to isté – obyvatelia príslušného miesta musia mať plné gate a zdupkať zo svojho obydlia.

Ako je vidieť Empire určite nemá žiadnu absenciu nápadov a tvorcovia sa zrejme vyžívajú v úchylnostiach. Ja osobne túto hru určite nezavrhujem, lebo mám rád originálne hry, ale zdá sa mi, že Ghost Master bude zábavná len krátku dobu a potom nastane klasický stereotyp, ktorý nevyhovuje žiadnej hre. Nebudem však predpovedať nič predpovedať, veď možno sa dočkáme príjemného prekvapenia a mrazenia na chrbte. Nechajme sa prekvapiť – Ghost Master k nám dorazí o pár týždňov.