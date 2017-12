V poslednom kole predaja káblových rozvodov Deutsche Telekom len traja záujemci

Bonn 7. októbra (TASR) - Nemecká spoločnosť Deutsche Telekom rokuje už len s troma uchádzačmi o predaji svojej divízie televíznych káblových rozvodov.

7. okt 2002 o 17:40 © TASR 2002

Všetci majú záujem o nadobudnutie celej divízie. Mená uchádzačov ani konkrétne údaje o hodnote jednotlivých ponúk spoločnosť zatiaľ nezverejnila.

"Predložené ponuky ukazujú, že i napriek ťažkej hospodárskej situácii je o oblasť káblovej televízie naďalej veľký záujem," vysvetlil zástupca Telekomu Gerd Tenzer. Títo traja uchádzači dali najatraktívnejšie ponuky.

V auguste zverejnil Deutsche Telekom svoju cenovú predstavu od 2,5 do 3,5 miliardy EUR. Podľa informácií z médií by sa mali ponuky nachádzať však pod touto úrovňou. Financial Times Deutschland zverejnil vo svojom dnešnom vydaní sumu 1,8 a 2,4 miliardy EUR. Podľa kruhov blízkych odvetviu by kupcami mali byť Hicks/Muse/Tate & Furst, Warburg Pincus/Citygroup ako aj Apax Partner/Goldman Sachs.

Podľa tohto predpokladu v hre už nie je americký gigant Liberty Media. Pred rokom sa tento koncern dohodol s Telekomom na úplnom prevzatí káblových rozvodov za 5,5 miliardy EUR. Začiatkom januára predaj stroskotal na pripomienkach protimonopolného úradu.

(1 EUR = 41,963 SKK)

* 3 tta zll