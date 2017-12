Xbox 2 vyjde skôr ako Playstation 3

6. okt 2002 o 1:59 Juraj Chrappa

Vo svojom nedávnom interview, J Allard prvýkrát potvrdil, že v centrálach Microsoftu sa už pracuje na novej generácii Xboxu. Dvojka by mala celkom určite vstúpiť na trh skôr ako Playstation 3 od Sony.



Reagoval tak na poloficiálne správy Sony, že PS3 sa objaví na trhu v roku 2005. Podľa jeho slov sa naučili jednému, a to zdôraznil, že tentokrát ich konkurencia nepredbehne.



Tento súboj titanov pravdepodobne povedie k skracovaniu časových úsekov v uvádzaní nových generácií herných konzol na trh. Napriek svojej veľkosti by sa mali mať spomínané firmy na pozore, pretože hráči nebudú ochotní kupovať si každý rok novú herné mašinku (na to majú PC ;).