Neverwinter Nights - mix Diabla a Baldur's Gate v 3D

5. okt 2002 o 23:04 Tomáš Koza

Je priam až neuveriteľné ako dokážu autori počítačových hier, zobrať z úspešných titulov to najlepšie a poskladať z toho úplne novú, fantastickú hru. Teraz tu pred nami stojí mix medzi dvoma špičkovými RPG, a to Diablo 2 a Baldurs Gate (1,2) - Neverwinter Nights. A ako to dopadlo? No musím povedať, že viac než slušne.

Mnohí si kladiete otázku, ako bolo možné spojiť nespojiteľné? A predsa jednoducho. Z Baldur's Gate nám zostal svet Forgoten Realms, pravidlá a celkom kvalitný príbeh a z Diabla 2 akcia, akcia a zase len Akcia. Z toho nám vzniklo akčné Baldur's Gate.

Príbeh sa začína v meste Neverwinter, ktoré je sužované neznámou nákazou, mnohí ľudia prišli o svojich blízkych, mnohí o svoje príbytky. Pre výtržnosti, ktorých sa dopúšťajú rôzne bandy, či už pirátov alebo väzňov, ktorí ušli zo svojich ciel, skrátka mesto má problém a jediný kto ho môže zachrániť si ty, osamelý hrdina...

Ako som už spomínal, NWN je založené na najznámejších RPG pravidlách na svete, teda na AD&D. Novinkou však je, že hra obsahuje novú tretiu edíciu pravidiel, na rozdiel od Baldur's Gate a Icewind Dale, ktoré obsahovali edíciu druhú. Rozdielov je dosť, najmä tých pozitívnych. Väčšinu z nich si všimnete už na začiatku, teda pri tvorbe postavy. Odpadá nám zdĺhavé hádzanie si na vlastnosti (Sila, Inteligencia... ), pretože máte pevne stanovený počet bodov, ktoré si môžete rozdeliť. Ostrieľaným hráčom Baldur's Gate by celkový súčet mohol pripadať pomerne nízky, ale počas samotnej hry sa to zlepší, pretože každú štvrtú úroveň si môžete prideliť jeden bodík do ľubovolnej vlastnosti, dokonca aj nad 18!

Ďalšou pomerne zaujímavou novinkou sú akési "feats", čo sú špeciálne schopnosti, zahŕňajúce Knockdown, Improved critical, Rapid shot a rôzne iné zaujímavosti. Okrem toho medzi feats sa zahŕňajú aj špecializácie na zbrane a schopnosť nosiť brnenia. Z toho vyplýva, že aj taký kúzelník môže kľudne nosiť nejaký Full plate mail alebo používať obojručný meč, ak si dá do príslušného featu bodík. No ale na strane druhej to nie je také jednoduché, pretože keď nosí kúzelník nejaké lepšie brnenie ako žiadne, tak sa mu zvyšuje pravdepodobnosť, že nejaké kúzlo pokazí a na to aby tie kúzla nepokazil, sú tu opäť ďalšie feats. To bol len jeden príklad, ale takýchto featov je viac, takže zase máte väčší priestor pri vývoji vašej postavy.

Ďalšou novinkou je skutočnosť, že zanikli klasické dual class alebo inak lomené povolania, teraz si môžete zvoliť hocijaké povolanie pri každom postupe na úroveň. Takže napríklad na 10 úrovni môžete byť level 2 paladin, level 2 zlodej, level 3 kúzelník a level 3 klerik. Zaujímavé, nie ?

Na rozdiel od Baldur's Gate, v NWN plne ovládate len jednu postavu (tu je zase paralela s Diablom), takže odpadajú taktické boje, ktoré boli takým veľkým plus v prípade Baldur's Gate. Po vzore Diabla si môžete najímať spoločníkov, ktorí vám budú pomáhať. Našťastie takýto spoločníci vám neberú žiadne skúsenosti, takže si jedného môžete kľudne najať, vlastne nie môžete, ale musíte, lebo bez aspoň jedného pomocníka je hra miestami dosť ťažká a niektoré úlohy bez nich ani nemôžete dokončiť. Je dosť nepravdepodobné, že si na začiatku vyberiete zrovna zlodeja, takže na otváranie dverí a odstraňovanie pascí budete potrebovať práve nejakého spoločníka.

NWN je akčné a až veľmi priamočiare RPG. Odpadá voľnosť pri pohybe po obrovskej mape ako v Baldur's Gate, hra skôr pripomína Diablo, keďže chodíte z jednej mapy do druhej a tak ďalej. Ak je to nutné, použijete recall stone (obdoba Town Portalu), ktorý vás teleportne do najbližšieho chrámu alebo mesta, kde môžete predať, čo ste našli a dať si identifikovať magické veci.

Vo svete NWN je podľa môjho názoru až prehnane veľa vecí, takže hra fakt dosť často pripomína Diablo, keďže sa každú chvíľu vraciate do mesta, pretože už neunesiete viac. Okrem toho, že predmetov je až príliš veľa, sú aj úplne nezmyselne rozmiestnené. Zoberme si taký príklad: žobrácka štvrť, v ktorej sa nachádzajú stovky zlatých mincí (pripomínam, že žobrácka štvrť) a okrem toho sa mi aj v nej podarilo nájsť výborný meč +2 s ľadovým útokom 1-6 (dovtedy najlepšia zbraň čo som našiel), už sa asi opakujem, ale bolo to v ŽOBRÁCKEJ štvrti, kde ľudia nemajú na chlieb nie ešte na magické meče. A podobných prípadov je viac (nie zrovna s magickými mečmi, ale mince sa nám váľajú všade, dokonca aj v lese).

Hra obsahuje (ako to už začína byť zvykom) veľmi šikovný editor kampaní, miest a dungeonov, takže NWN určite nie je hra na jeden večer. Čoskoro sa na internete začnú objavovať amatérske alebo aj profesionálne kampane, v ktorých si budete môcť svoju postavičku opäť o niečo vylepšiť.

Tak a môžeme začať s časťou hodnotiacou.

Grafika (4.5 hviezdičky) - veľmi dobre

Konečne! Konečne si budete môcť vychutnať Forgoten Realms v krásnej plne 3D grafike, s nádhernými efektami a skvelými 64MB-ovými textúrami (wow, vyzerajú skvele), animácie sú výborné, konečne si môžete vychutnať pohľad na kvalitne spracované súboje, kde sa postavy uhýbajú, blokujú útoky, či už mečom alebo štítom a nepoužívajú len jeden typ animácie pre útok, no skrátka super. Jediné čo túto hru delí od maximálnej známky je engine, v ktorom sa dosť často objavuje chyba (síce v dnešnej dobe dosť častá, ale tu je to až príliš často), pri ktorej sa vaše postavy vnárajú do objektov. Tento jav môžete najčastejšie pozorovať v súbojoch, pri ktorom postavy nepoznajú prekážok a vyzerá potom to dosť komicky (niekedy je mi z toho až do plaču), keď z dverí trčí ruka so sekerou a oháňa sa po Orkovy, ktorý ma pol tela v stene...

Interface (5 hviezdičiek) - špička!

Čo sa týka interfacu, je na veľmi vysokej úrovni, dá sa povedať, že až na najvyššej. Samozrejme, všetko sa dá nastaviť úplne jednoducho a rýchlo priamo v hre, či už grafika alebo rôzne iné nastavenia. Samotný interface v hre je absolútne geniálny, hra vám ponúka až 36 quickslotov (F1-F12 + alt a shift F1-F12), do ktorých si môžete stiahnuť, čo len chcete: kúzla, zbrane, špeciálne útoky. K tomuto kritériu možno zaradiť aj veľmi dobre spracovaný Journal, v ktorom sú prehľadne zoradené všetky questy a dôležité informácie o nich

Zvukové efekty (4 hviezdičky) - dobre

Zvukové efekty nemá význam nejak dlhšie rozpiplávať, pretože sú v skutku na úrovni. Všetko má svoje vlastné zvukové efekty (ako v každej hre), tie najdôležitejšie dialógy sú nadabované, väčšinou týkajúce sa hlavnej dejovej línie, niekto by možno chcel, aby boli dabované naozaj všetky rozhovory, ale aby hra mala len zvuk na 3 CD, by nebolo moc rozumné.

Hudba (4.5 hviezdičky) - veľmi dobre

Hudobný doprovod je špičkový. Nádherná hudba skvele podfarbujúca atmosféru, samozrejme podľa situácie sa meniaca. Skoro taká dobrá hudba ako tá v Morrowinde. Niečo mi hovorí, neviem, myslím, že som sa to niekde dočítal, že na obidvoch hrách, čo sa týka hudby, pracoval ten istý človek (Autor hudby v NWN, Jeremy Soule, skutočne robil hudbu aj do Morrwindu. Okrem toho komponoval hudbu pre Final Fantasy, Citizen Kabuto, Icewindale, Total Annihilation, Baldur's Gate a mnohé ďalšie - pozn. by chrupi)

Inteligencia a obtiažnosť (2.5 hviezdičky) - podpriemer

Mno... čo sa týka inteligencie, je čo doháňať, je toho dosť veľa, čo by autori mohli dobehnúť. Najviac človeka naštvú pomocníci, ktorí sú častokrát spomalení alebo úplne zabrzdení. Keď sa snažíte otvoriť objekt, ktorý je zamknutý a váš pomocník to zhodou okolností dokáže vypáčiť, tak vám oznámi, že je to pre neho hračka, ale stojí len na mieste. Keď na objekt kliknete druhýkrát, tak už sa o kúsok pohne a väčšinou až na tretíkrát to skutočne začne aj robiť. Podobne sú na tom aj príšery, ktorým sa dá jednoducho uniknúť tak, že im pred nosom zavriete dvere. Niektoré ich samozrejme otvoria, ale stačí odbehnúť za ďalšie dvere, zatvoriť a je kľud, v pokoji sa môžete trebárs vyspať, vôbec si neuvedomujú, že v ich príbytku je votrelec. Čo sa týka obtiažnosti, tak bez najatého hrdinu sa veľa hráčov ani nepohne z miesta, zatiaľ čo s nimi je hra absolútne jednoduchá, a celé putovanie som nemal takmer žiadne problémy.

Záverečný verdikt (4 hviedičky) - kvalitná hra vo všetkých smeroch

Tak a teraz pár slov na záver. NWN si určite zahrá viac ľudí ako Baldur's Gate, a to preto, že hra je jednoduchšia a akčnejšia. Ak sa vám teda lúbilo Diablo alebo iné akčné RPG, myslím, že nemáte nad čím váhať, NWN je hra pre vás. Ak ste ale strávili hodiny pobehovaním po meste Amn alebo Baldur's Gate, tak NWN nie je to pravé a určite vám bude k srdcu bližšie ďalšie RPG, na ktoré recenzia by sa mala na hry.sme.sk objaviť čoskoro, teda Icewind Dale 2. Konečný verdikt teda znie: dobrá hra a 4 hviezdičky.

