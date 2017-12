BBC ruší 3D vysielanie, diváci nemajú záujem

Po dvoch rokoch pozastavuje BBC aktivity spojené s 3D vysielaním. Divákov technológia neoslovila.

8. júl 2013 o 9:50 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Nasadíte si okuliare, kliknete na tlačidlo diaľkového ovládača a z plochej televíznej obrazovky začne vytŕčať do priestoru moderátor spravodajstva, britská kráľovná či zvieratá z dokumentu o prírode.

Takýto scenár si predstavovali výrobcovia televízorov, aby podporili predaj nových modelov. No aj keď technológia funguje, so záujmom ľudí a domácností je to inak.

Divákov 3D nepresvedčilo

Televízni diváci sa nestotožnili s priestorovým obrazom a vysielanie naďalej konzumujú pasívne tak, ako boli dosiaľ zvyknutí. Z 1,5 milióna divákov, ktorí majú v britských domácnostiach televízory vybavené 3D technológiou, iba každý dvadsiaty využil príležitosť sledovať vysielanie v novom formáte.

Či už šlo o priame prenosy z Olympijských hier, alebo vianočný príhovor kráľovnej, diváci boli voči novej technológii chladní.

Pre vedenie BBC je tento slabý dopyt nepochopiteľný. Aby neinvestovali čas a peniaze do aktivít, o ktoré je minimálny záujem, rozhodli sa preto svoje aktivity v segmente 3D vysielania zastaviť na neurčito.

BBC sa s novými technológiami v pozícii inovátora pohráva od roku 2011 a firma SONY je v tomto projekte jej technologickým partnerom. Kým so svojou pôsobnosťou na internete, v mobiloch a tabletoch BBC uspela, 3D vysielanie sa zatiaľ ukázalo ako krok vedľa.

Radšej tablet

Analytici sa s odstupom času na 3D vysielanie pozerajú opatrnejšie a už nedúfajú, že by mohlo ísť o technológiu, ktorá zmení návyky spotrebiteľov. Podobná situácia sa týka aj prepojenia televízorov s internetom.

Komfort používania doplnkových služieb je na úrovni mrazu. Nech sa výrobcovia televízorov akokoľvek snažia, tablet, smartfón či notebook je bližším ako vzdialená televízna obrazovka.

Informovala o tom BBC.