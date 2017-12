Android má chybu, roky uľahčoval špehovanie

Aj napriek digitálnemu podpisu možno do inštalačného balíčka vsunúť čokoľvek. Bez odhalenia.

4. júl 2013 o 11:40 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Stiahnete si z internetu do mobilu aplikáciu, telefón overí digitálny podpis inštalačného balíčka a bez vášho vedomia sa v mobile začne diať čosi neočakávané.

Kdesi na pozadí sa spustí škodlivý softvér, ktorý sa hrabe vo vašich kontaktoch, fotografiách, špehuje dátovú komunikáciu a možno aj sleduje vašu polohu a používa fotoaparát a mikrofón, aby zdokumentoval vaše každodenné aktivity.

Bezpečnostní analytici odhalili chybu, ktorá sa vlečie s Androidom už viac ako štyri roky. Kryptografická ochrana inštalačných balíčkov nefunguje tak, ako by mala. Obsahuje chybu, ktorú možno zneužiť na úpravu balíčka bez toho, aby Android tento krok odhalil. Je to, akoby ste nebadane pootvorili škatuľu so sladkosťami a pridali k nim jed.

Aké škody môže škodlivý kód napáchať, závisí na tom, aké práva má aplikácia do ktorej bol vsunutý. Nainštalujte si Skype a spolu s ním si nainštalujete aj odpočúvanie. Siahnite po firewalle alebo softvéri pre VPN a kód bude mať dostatok oprávnení na to, aby komunikáciu sledoval. Doposiaľ sa o takomto spôsobe podsunutia škodlivého kódu do mobilu nehovorilo.

Nie je však vylúčené, že chyba je dlhšiu dobu známa a využívajú ju rôzne skupinami, ktoré si zbierajú osobné dáta. Aj keď bude v Androide odstránená, používatelia smartfónov so staršími verziami mobilného systému budú naďalej v ohrození.

Chyba je ale hrozbou len pre používateľov sťahujúcich aplikácie a hry mimo oficiálneho Google Play obchodu. Navyše možnosť inštalácie týchto súborov nie je štandardne povolená a smartfón používateľa o prípadných rizikách upozorňuje.

Analytici na nedostatok upozornili Google už vo februári.

Informoval o tom SC magazín.