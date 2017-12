Vytvorili kontaktnú šošovku, ktorá pripomína ďalekohľad

Vedci vytvorili kontaktnú šošovku, ktorá umožní teleskopický pohľad.

3. júl 2013 o 8:40 Milan Gigel

LAUSANNE, BRATISLAVA. S pribúdajúcim vekom sa objavuje pomerne často. Stredová časť sietnice, na ktorú dopadá obraz cez šošovku oka, sa poškodí a pacient v strede obrazu vidí namiesto detailov iba tmavú škvrnu.

Má problém s rozoznávaním tvárí, čítaním, zrak sa stáva iba orientačným. Volajú to makulárna degenerácia oka a dosiaľ museli pacienti čeliť implantácii novej šošovky.

Vedcom sa však teraz podarilo vytvoriť kontaktné šošovky, ktoré sa dajú využiť namiesto takýchto implantátov. Nie sú to však iba obyčajné lupy, ktoré 2,8-násobne zväčšia obraz. Sú vybavené duálnym optickým systémom, ktorý dáva pacientovi na výber.

Dve možnosti pozerania

Nové špeciálne šošovky sú iba prvou časťou systému, ktorý má uľahčovať život. Ak sa cez ne pozriete na svet, uvidíte ho normálne - v prípade ochorenia so stratou detailov v jeho strednej časti.

Ak si však nasadí špeciálne okuliare, obraz sa vďaka spolupráci so šošovkou zväčší a chýbajúce detaily môžete sledovať inou časťou oka.

Tajomstvo spočíva v polarizácii svetla. Jedná sa o technológiu, ktorú využívajú výrobcovia čiernobielych displejov, fotografi či výrobcovia 3D televízorov.

Dvojica filtrov s rovnakým smerom polarizácie svetlo prepúšťa. Ak sú polarizácie na seba kolmé, svetlo neprechádza.

Aby šošovky dokázali pracovať v dvoch režimoch, vedci ich vybavili dvojitým optickým systémom. Využívajú v ňom sústavu štyroch drobných kovových zrkadiel, ktoré prenášajú obraz z prstencovej vonkajšej časti do jeho stredu.

Športovci i vojaci

Novinka vytvorená pre liečbu ochorenia zraku by mohla podľa vývojárov pomáhať aj pri športe či v armáde. Predstavte si, že by ste namiesto ďalekohľadu iba sklopili okuliare alebo stlačili tlačidlo, ktoré by v nich aktivovalo polarizačný filter.

Zrazu by ste namiesto širokouhlého sveta videli iba jeho užší výrez, avšak v podstatnom zväčšení. Za cenu, že by ste na očiach mali kontaktné šošovky, ktoré pripomínajú kamery robota.

Informovala o tom britská BBC.