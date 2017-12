Rallisport Challenge - Colin McRae Rally 3 killer?

Betaverzia Rallisport Challenge, najnovšej rally hry pochádzajúcej pôvodne z Xboxu, dorazila do redakcie nečakane. O to prekvapivejšie sú naše skúsenosti z jej hrania. Viac sa dozviete v rozsiahlom preview.

10. okt 2002 o 0:00 Vladan Hamřík

Vznik novej sekcie Microsoftu s názvom Game Studios dáva podľa loga tušiť, že pod touto hlavičkou budú vychádzať tituly z konzoly Xbox na PC-čkovom formáte. Už bolo načase, pretože asi najviac očakávaná konzolová konverzia hry Halo sa blíži míľovými krokmi a všetci zainteresovaní fanúšikovia leštia svoje hardisky, premazávajú chladiče na grafických kartách a čistia myši, aby boli pripravení na deň s veľkým D.

Ako prvá lastovička, poukazujúca na to, že sa ľady konečne pohli, ku nám do redakcie dorazila betaverzia zaujímavej pretekárskej hry Rallisport Challenge, ktorú pre Xbox vyrobil kráľ pinballových stolov Digital Illusions. Že vedia spraviť aj námetovo inú hru nám táto formácia už nie raz dokázala, no že sa so svojimi rally pretekami vyšvihnú na popredné miesta a ohrozia jednoznačných favoritov ako V-Rally 3 alebo Colin 3, tak to tušil málokto. Pritom ja osobne som ani nemal presné informácie ako bude vyzerať, a keď som ju objavil v redakčnej ponuke na otestovanie, prihlásil som sa skôr podvedome. A dobre som spravil.

Aj keď je testovacia verzia len beta, je natoľko komplexná ( 3CD) a dotiahnutá do konca, že sa Gold bude líšiť asi len v drobnostiach typu likvidácie menších grafických kolízií a potlačení nejakých občasných trhnutí. Jedno je už ale isté už teraz – hardwarové nároky a požiadavky na optimálne vyladenie všetkých systémov vášho počítača, budú pre plné detaily hry naozaj krvavé. Teda ak budete chcieť hru vychutnávať v pozícii, o akej mali predstavu jej tvorcovia.

Tí spravili klasickú arkádovú pretekársku hru, v ktorej nejde ani o zvučné mená slávnych osobností zo sveta voňajúceho benzínom, ale skôr o obrovskú zábavu a odreagovanie sa hráča po bežných povinnostiach reálneho sveta. Preto nečakajte nijaké veľké nastavovanie parametrov vozidiel, ani detailné rozpitvávanie jázd. Na to sú tu iné tituly.

Rallisport je koncipovaný pre konzolu a preto jeho podstata spočíva naozaj v čírej zábave a skvelom pocite z rýchlej jazdy. Viac-menej o tom hovoria štyri herné módy: kariéra, single-race, time attack a multiplayer, obsahujúce presne to, čo je od nich očakávané. Samotná kariéra tvorí nosnú časť hry a je vybudovaná na princípe postupného prekonávania jednotlivých okruhov alebo trás, uzatvorených do väčších celkov. Po víťazstve každého preteku sa potom hráčovi pripisujú body, ktorých súčet otvára nové lokality a vozidlá nielen v tejto časti, ale aj v singli a time attacku.

Veľkých cien je dokopy 17 a každá obsahuje viacnásobný počet tratí, takže jazdenia si užijete viac než dosť. Single mód vám navyše okoreňujú tri konkurenčné vozidlá, ktoré by ste mali poraziť v štyroch rozdielnych súbojoch. A to v Rally, Hill Climb, Ice racing a Rally Cross. Najzaujímavejší z nich je Hill Climb a jeho preteky do vrchov. V nich bojujete nielen s konkurenčnými vozidlami, ale predovšetkým s príšerným stúpaním a nebezpečnými úsekmi trasy, kde jediné zaváhanie môže spôsobiť pád vášho auta do bezodnej priepasti nasledované nie zrovna popredným umiestnením.

A ešte jedna poznámka k automobilom – tých tu na vás čaká 25, pričom sa jedná o bežne sériovo vyrábané značky ako Ford, Toyota, Peugeot, Citoren, Saab a podobne. Takže žiadny GT Concept sa nekoná.

Teraz je, myslím, čas sa pozrieť na ostatné, skôr technické parametre hry. Zvukové efekty pominiem, pretože nie sú vôbec podstatné. Nám stačí, ak vieme, že každé auto má iný zvuk motora, ale pretože neviem, či je reálny, tak to nebude hlavný parameter, podľa ktorého budeme hru hodnotiť. Skôr by som sa zameral na grafiku. Tá je naozaj veľkolepá, ale len v prípade, že máte doma naozaj silný stroj. A silný stroj znamená silný – žiadny priemer, ani lepší priemer, ale len to najlepšie. Ja som hru testoval na počítačoch dvoch. Prvý obsahoval Celeron 1000 posadenom na P4-kovom jadre, GF2 MX 400 a 256 SDRAM. A výsledok? Hra sa nepohla ani pri navolení nízkych detailov. Až po vypnutí všetkých grafických vymožeností sa ako tak framerate pohol na nejakých 16 obrázkov za sekundu, ale výsledný obraz vyzeral ako u starého simulátora golfu - to znamená ostré prechody medzi plochami, málo farebné textúry a podobne. Jedným slovom hrôza a pochybujem, že by si hru niekto kúpil vidiac ju v takomto stave. Neberte tieto informácie ale za smerodajné, pretože je možné, že tento prvý počítač nebol zrovna v najlepšom stave.

Druhý stroj obsahujúci P4-1.5, 512 MB RIMM a pretaktovanú GF3 TI200 sa s hrou stotožnil podstatne viacej a dá sa povedať, že ju stíhal na veľmi slušnej úrovni. Detaily áut museli byť stiahnuté skoro na polovicu, prostredie o tretinu a vypol som úplne zobrazovanie 3D stromov. Takže si asi viete predstaviť aké delo budete potrebovať na full nastavenia. Nezabudnite ale, že sa jedná stále o betaverziu, preto sa tento handicap môže minimalizovať, prípadne úplne odstrániť. Veľa urobí aj správny výber ovládačov grafickej karty, hlavne tých z rodiny Detonator s poradovým číslom 40.71 a vyššie. Tie dokázali s hrou hotové zázraky.

Na ovládanie môžete okrem klávesnice (s ktorou sa mimochodom autá výborne ovládajú) použiť aj joystick a samozrejme volant, vnesúci do hrania podstatne lepší pocit. Hlavne ak si prepnete obraz do prvej osoby s viditeľnou kapotou.

Jedna z vecí, ktorá ma mimoriadne potešila je naozaj vysoká inteligencia protivníkov. Ich snaha vyhrať je neuveriteľne vysoká a pritom nepoužívajú nijaké zákerné ťahy a finty. Jednoducho sa na vás nalepia a čakajú na chybu, ktorú okamžite zužitkujú. Netlačia sa pritom dopredu za každú cenu a nemá zmysel ich ani blokovať, ako sa to dá praktizovať napríklad v sérii Ridge Racer pre PS. Tam sa jednoducho postavíte pred rýchlejšie idúce auto, to do vás narazí, pričom ono zastane a vy obdarovaní jeho kinetickou energiou vyrazíte ešte rýchlejšie dopredu. Tu nič také nehrozí...

Poslednú časť článku by som chcel venovať rýchlemu opisu prostredí. Tie sú tvorené naozaj členitým povrchom obdareným desiatkami objektov vo forme stromov, skál, travín, mlák či kvetov, pričom všetko vo vás evokuje pocit skutočnosti. Niekedy som sa dokonca čudoval, ako sa hra môže vôbec pohnúť, keď som v diaľke zbadal skoro reálny les poskladaný z jednotlivých stromov, do toho rozkošne svietilo slnko, fanúšikovské stanoviská boli obsadené rozjasaným a podotýkam, že trojrozmerným davom, na trase súperili štyri excelentne zvládnuté modely áut (dopoly stiahnuté zadné okienka sú samozrejmosťou) a viditeľnosť bola skoro nekonečná. Toto všetko robí z Rallisport Challenge perspektívnu pretekársku hru, pri ktorej musíme jednoznačne rátať s tým, že narobí v radách stávajúcej a ešte nevyšlej konkurencii poriadnu paseku. A to by sa malo udiať ešte tohto roku.