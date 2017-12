SMS - 160 znakov o vašom zákazníkovi

SMS marketing ako nová forma komunikácie so zákazníkmi sa udomácňuje aj na Slovensku. Ide o nový spôsob oslovovania spotrebiteľov prostredníctvom krátkych textových správ - SMS na mobilný telefón zákazníka. Komunikáciu s mobilnými telefónmi zákazníkov

4. okt 2002 o 0:00

zabezpečuje informačný systém - SMS server, ktorý rozposiela informácie zákazníkom, prípadne prijíma odpovede od zákazníkov vo forme SMS. Informačný systém môže správy zasielať nielen vo forme SMS ale aj emailom alebo faxom. „Možnosti využitia SMS marketingu sú široké - od marketingového prieskumu, cez anketové otázky na obaloch výrobkov, v inzerátoch, pri prijímaní objednávok na produkty, až po distribúciu správ alebo sprístupnenie informácií na vyžiadanie cez SMS. Pri marketingových akciách takého druhu je potrebné zverejniť číslo SMS servera, ktorý je určený na zber informácií.“, hovorí Ing. Vojtech Šujan, marketingový špecialista firmy SYNETICS s.r.o., ktorá ako prvá na Slovensku začala poskytovať marketingové služby založené na technológii krátkych textových správ - SMS. SMS marketing ponúka zaujímavé možnosti v podnikovej sfére pri distribúcií informácií pre nadefinované skupiny odberateľov - napríklad obchodné oddelenie, manažéri, odberatelia … alebo do dynamických skupín - teda takých, do ktorých sa môžu príjemcovia prihlásiť sami. „Firma, ktorá využíva SMS marketing na získanie informácií o dopyte po konkrétnom výrobku či službe, profituje z rozsiahlej databázy zákazníkov, ktorí prejavili záujem o jej výrobky a môže tak lepšie plánovať svoju obchodnú stratégiu. Databáza spontánnych reakcií zákazníkov má dnes cenu zlata, a slovenské firmy si to začínajú uvedomovať “, uzatvára Vojtech Šujan. Viac informácií: www.smsmarketing.sk