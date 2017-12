Najdôležitejšie hry histórie žánru real-time stratégií

4. okt 2002 o 0:00

Hry typu RTS (real-time strategy - stratégia v reálnom čase) patria medzi najobľúbenejšie žánre tak medzi hráčmi pre ich väčšinou vysokú hrateľnosť, ako aj medzi vydavateľmi pre ich komerčný prínos. Hoci patria spolu s 3D akčnými hrami prakticky medzi najmladšie žánre - ich boom nastal až v 90. rokoch minulého storočia - sú najmä pre mladších hráčov samozrejmou súčasťou repertoáru herných titulov. Tí však možno ani netušia, ktorá hra prakticky rozpútala RTS ošiaľ, ako sa takéto hry vyvinuli alebo prečo sú doma najmä na stolných počítačoch a nie na konzolách.

Strategické hry všeobecne začali vznikať podľa vzoru mnohých „papierových“ stolných hier populárnych pred pádom socializmu najmä v západných krajinách. Tie sa logicky mohli odohrávať len na „ťahy“ podobne ako šach, ktorý je prakticky tiež vzorom pre strategické hry. Raz hádzal kockou - hýbal sa - útočil jeden hráč a potom nasledoval ďalší. V podobnom duchu sa odohrávali aj prvé strategické hry. Kocku nahradil náhodný algoritmus programu počítača, papier či plastikové postavičky alebo jednoduchá grafika, ale princíp postupnosti zostal zachovaný. So zvýšením výkonu počítačov sa postupne mohol začať vyvíjať žáner hier, kde sa všetky udalosti odohrávali naraz v reálnom čase tak ako v skutočnosti. Či už šlo o budovanie mestského impéria, božskú starostlivosť o civilizáciu alebo o vojnové ťaženie. Tento prúd hier sa potom rozdelil podľa ich zamerania na viacero podskupín a dnes tak herná komunita označuje výrazom RTS alebo „realtajmovky“ vojnové strategické hry, ktoré sa odohrávajú podľa scenára „vyťaž suroviny - vybuduj infraštruktúru a armádu - poraz protivníka“. Toto všetko musí mať hráč neustále pod kontrolou. Bojovať často na viacerých frontoch, zabezpečovať dobrú obranu a zároveň získavať väčšinou obmedzené zdroje surovín. Nečudo, že v takom časovom strese, vedie k úspechu len tá najlepšia taktika. Najlepšou možnosťou ako toto všetko zvládať je použitie vhodnej kombinácie ovládania myšou a klávesovými skratkami. Keďže klávesnicu, či myš si ku hernej konzole kúpi málokto (pre staršie druhy ani neexistovali), boli platformy PC, Apple alebo niekoľko ďalších, prevažne vymretých formátov, ideálnymi pre uchytenie RTS. Z nich suverénne najrozšírenejšou platformou pre hry je PC, a tak ďalšie riadky budeme venovať titulom, ktoré najvýraznejšie formovali tvár moderných RTS práve na „pecéčkach“.

Všetko raz začína…

Prvé znaky RTS vykazovali už hry ako Nether Earth na skvelom 8-bitovom počítači ZX Spectrum. Neskôr to boli PC tituly Star Legions alebo Command HQ, no prvou nefalšovanou modernou RTS sa stala legendárna hra Dune 2 (rok vydania 1992). Strategickí „bohovia“ z firmy Westvood v nej zakotvili tie najdôležitejšie prvky RTS. Vzájomnú závislosť stavieb (napr. bez elektrárne ste nemohli nijak rozvíjať svoju základňu), či špeciálne jednotky pre každú stranu konfliktu. Mohli ste stavať rôzne výrobné haly pre rôzne druhy mechanizmov a ďalšie špecifické stavby. Miesto pre ne bolo obmedzené len typom povrchu. Dune 2 tiež položila základy dnes už bežného ovládania RTS. Inovatívne bolo aj autonómne chovanie niektorých jednotiek ako napríklad dopravných lietadiel. Príbeh a vizuálna stránka Dune 2 boli inšpirované známou románovou sériou od Franka Herberta s rovnakým názvom a taktiež filmovým spracovaním tohto diela. 2D grafika bežala v archaickom rozlíšení 320 x 200, ale hra už obsahovala fantastické samplované hlásenia jednotiek a dodnes „pamätníci“ spomínajú na fantasticky animovanú úvodnú „video“ sekvenciu. Ani oni však možno nevedia, že ku Dune 2 vznikol na amatérskej úrovni aj editor, pomocou ktorého ste mohli hrať za štvrtú stranu konfliktu - domorodých Fremenov. Tým sa však možnosti editoru nekončili. Samozrejmou bola tvorba nových úrovní atď. Nostalgické spomínanie na Dune 2 viedlo Westwood k vydaniu remake pod názvom Dune 2000, ktorý však väčšina hráčov prijala vlažne. Pozitívnejšie už bolo v roku 2001 prijaté voľné pokračovanie s názvom Emperor: Battle for Dune, ktoré bolo prvým krokom autorov do 3D grafiky v strategických hrách. Konkurencia prešla do 3D už dávno.

Vitajte vo svete Warcraft

Ak bola Dune 2 pionierskym RTS počinom, bol titul Warcraft: Orcs & Humans (rok vydania 1994) hrou, ktorá dostala žáner do povedomia obrovskej skupiny ľudí. Mnohí Warcraft spolu s autorským tímom Blizzard obviňovali z plagiátorstva, pretože prakticky išlo o kópiu Dune 2. Nič to však nezmenilo na slušnom úspechu, ktorý hra zaznamenala. Oproti Dune 2 bol príbeh Warcraftu prenesený zo sci-fi do fantasy a bol aj oveľa detailnejšie vyrozprávaný. Stredoveké kulisy priniesli potrebu boja na menšiu vzdialenosť, rôzne kúzla a ďalšie skvelé zlepšenia. Ovládanie si taktiež polepšilo, najvýraznejšie v možnosti označiť a ovládať naraz viacero jednotiek. Umelá inteligencia nebola podobne ako v Dune 2 nijak zázračná, a tak prišla mimoriadne vhod najväčšia novinka Warcraftu - multiplayer. Najväčšia sláva RTS bojov viacerých hráčov ešte len mala prísť s ďalšími titulmi, ale Warcraft ukázal cestu. Warcraft stále využíval slabú VGA grafiku, ale na vtedajších štrnásť palcových monitoroch dokázal vykúzliť aj za pomoci zvukov skvelú fantasy kulisu.

C & C neznamená Cash & Carry

Firma Westwood rozhodne nemala v pláne žáner RTS opustiť a dlho pripravovala projekt Command & Conquer, ktorý mal byť akýmsi dotiahnutím konceptu Dune 2 k dokonalosti. Obrovský „hype“, ktorý trval niekoľko rokov bol podporovaný množstvom obrázkov z vývoja hry a hráči pomaly strácali trpezlivosť. Keď v roku 1995 Command & Conquer vyšiel, jeho obrovská chytľavosť a hrateľnosť zatienila aj relatívnu technickú zastaralosť. Príbehové videá, v ktorých hrali živí herci a vysoký stupeň akčnosti vyniesli túto hru na najvyššie priečky predajnosti. Takmer každý si Command & Conquer vyskúšal a strávil dlhú dobu nad hrou jedného alebo viacerých hráčov. Z titulu sa stala prakticky obchodná značka a Westwood ešte dlho ťažil z jej popularity. V priebehu nasledujúcich rokov prišli na rad ďalšie a ďalšie hry zo sveta Command & Conquer a jeho podskupiny Red Alert a Tiberian Sun. Hoci sa všetky na seba veľmi podobali a priniesli len nevýrazné technické zlepšenia, ich priamočiarosť a jednoduchosť znova a znova zaujali obrovské masy hráčov. V súčasnosti sa už vo Westwoode chystá plnohodnotný prechod série do 3D grafiky, a tak sa môžeme tešiť na ďalšie pokračovanie.

Druhý úder sveta Warcraft

Hra Warcraft 2 (rok vydania 1995) je jediným pokračovaním, ktorému venujeme samostatný odstavec, pretože si to svojou výnimočnosťou zaslúži. Obrovský skok vo vizuálnom spracovaní do detailnej SVGA grafiky, skvelé ozvučenie a výborný príbeh boli to prvé, čo si každý všimol. Ďalšou nevídanou novinkou bola prítomnosť tzv. „Fog of War“. Dovtedy stačilo, ak ste raz preskúmali časť úrovne, a potom ste už stále mali prehľad o dianí v nej. Zapnutím Fog of War ste však začali byť nútení mať po úrovni rozložené hliadky, inak ste pohyb nepriateľa nevideli. Jedinečný bol presun boja aj na vodné plochy a prítomnosť väčšieho počtu základných surovín. Warcraft 2 bol aj obrovským hitom v hraní viacerých hráčov vďaka výborne navrhnutým úrovniam, vybalansovaným stranám a v neposlednom rade skvele naprogramovanej sieťovej podpore. Vznikol aj výborný rozširujúci data-disk s podtitulom Beyond the Dark Portal, ktorý ešte viac predĺžil zábavu. Editor nových úrovní bol už akousi samozrejmosťou a takmer každý fanúšik hry si skúsil navrhnúť svoju vlastnú úroveň.

Sranda musí byť!

Britskí Bitmap Brothers sa rozhodli RTS posunúť aj do komickej pozície. Ich hit s jednoduchým názvom Z (rok vydania 1996) odrezal z klasického konceptu ťažbu surovín a nechal hráčov sústrediť sa najmä na boj smiešnych robotov medzi sebou. Cieľom bolo obsadiť výrobné kapacity tovární rozmiestnených po úrovni a tak prevalcovať súpera. Sympaticky komixová grafika, sarkazmus, irónia a vtipné videosekvencie urobili zo „Zetka“ taktiež veľmi populárnu a hlavne originálnu RTS.

A teraz niečo úplne iné…

Hru Total Annihilation (rok vydania 1997) od tí- mu Cavedog možno nepozná také veľké množstvo ľudí ako napr. Warcraft, no každý znalec RTS uznáva jej kvality. Hoci ešte nedisponovala kompletným 3D enginom, počítala už z 3D vlastnosťami terénu a jednotky už boli v 3D vymodelované. Pod rúškom podobnosti s inými RTS sa skrývala malá revolúcia. Mohli ste detailne nastaviť autonómne chovanie jednotiek v boji, vytvárať sady príkazov a skriptovať tiež stavbu budov a bojových strojov. Aj dnešné RTS by Total Annihilation mohli závidieť jej komplexnosť a zároveň elegantné ovládanie. Za zmienku rozhodne stojí aj monumentálna orchestrálna hudba, ktorá atmosféru obrovských bitiek vybičovala na maximum.

RTS majú aj otca

Ak by sme Dune 2 označili za matku všetkých RTS, jej partnerom by bol jednoznačne Starcraft (rok vydania 1998) z dielní úspešných Blizzard. Po všetkých stránkach brilantne dotiahnutá hra, v ktorej sa dodnes usporadúvajú turnaje a odborníci vedú dlhé diskusie, či je ona alebo Total Annihilation najlepšou RTS všetkých čias. Obrovskú dávku hrateľnosti prameniacej z úplnej odlišnosti hry za každú z troch prítomných vesmírnych rás ešte prekonáva audiovizuálna stránka. Filmové sekvencie prepájajúce úrovne sú stále skvelou ukážkou animátorského umenia. Detailná 2D grafika v samotnej hre bola dotiahnutá na vrchol jej možností a ani dnes nevyzerá zle. Nevídaná predajnosť plne zodpovedala kvalitám titulu a Starcraft sa tak hrdo mohol postaviť do malej skupinky hier, ktoré najviac ovplyvnili tento žáner.

…a všetko sa raz aj (dočasne) končí

Počas nasledujúcich rokov sa žáner RTS nijak výrazne nezmenil. Pribúdali drobnosti, zlepšovala sa grafika, prišiel čas plne 3D enginov. Ale tiež čas kopírovania predošlých nápadov a takmer žiadnych inovácií. Šeď záplavy stratégií však narušilo zopár výborných hier. Homeworld napríklad veľmi dobre zasadil RTS do voľného vesmíru. Shogun: Total War zasa oživil zašlú slávu japonských šogunov a zobrazil staré bitky obrovského množstva vojakov. Vďaka zachyteniu takmer celej histórie moderného človeka sa určite oplatí zahrať si aj Empire Earth. Posledným významným príspevkom do „dejín“ RTS je nedávno vydaný Warcraft 3, ktorý nijak nepoškvrnil meno série a opäť u hráčov boduje. Nič teda nenasvedčuje tomu, že by tento žáner ustupoval do pozadia, a tak sa o budúcnosť vôbec nemusí báť.