Britské deti vedia viac o internete ako o knihách

4. okt 2002 o 12:34 © TASR 2002

Londýn 4. októbra (TASR) - Školáci v Británii vedia viac o internete než o knihách. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo tisíc 16-ročných respondentov.

Podľa prieskumu až 60 percent tínedžerov pozná výraz "homepage", čiže úvod do internetovej stránky, no len deväť percent vie, čo je to predslov v knihe.

Len štvrtina opýtaných pozná skratku "RSVP", čiže "odpovedať na pozvanie" v porovnaní so 70 percentami poznajúcimi skratku "www".

Prieskum tiež zistil, že tri štvrtiny detí pravidelne používajú internet pri riešení školských úloh a zostavovaní projektov. Užívaním internetu považuje 67 percent britských školákov domáce úlohy za ľahšie a 66 percent sa pri nich aj zabaví. Z toho však vyplýva, že čoraz menej detí siaha pri získavaní informácií po knihách z knižnice. Pre 25 percent detí je totiž internetová sieť primárnym zdrojom čerpania potrebných poznatkov.

Výsledky prieskumu tiež ukazujú, že 61 percent školákov pomáha pri používaní internetu dospelým, pričom viac ako tretina poskytuje cenné rady svojim rodičom a 20 percent svojim učiteľom.