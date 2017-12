Unreal Tournament 2003 - dojmy z dema

Pred vydaním jednej z najočakávanejších hier tohto roku, prvého titulu s enginom Unreal Warfare – pokračovaním futuristickej 3D akcie Unreal Tournament, vydal Epic toto demo, aby ešte viac nažhavil milióny hráčov na celom svete. Takže, aké pocity mám z pr

4. okt 2002 o 0:00 Stano Bandzi

vého stretnutia s novým UT?

Hneď som si všimol, že všetko, čo sa odohráva na mojom monitore, dôverne poznám, akurát sa to dostalo do novšieho kabátika. Menu je viac než klasické, so všetkými položkami známymi z UT. Tu však treba dať do pozornosti jeden fakt. Totiž pri nastavovaní grafických detailov tam chýba položka "High". Je to preto, lebo demo má už i tak 100 MB a keby malo obsahovať aj detailné textúry z plnej hry (3CD), tak by to bolo ešte o dosť viac. Ale dosť bolo prázdnych rečí, povedzme si niečo rovno o hre samotnej.

Z veľkým náskokom oproti čomukoľvek inému mi udrelo do očí vizuálne spracovanie hry. No jednoducho povedané, grafika má niekoľkonásobný náskok pred všetkým, čo doteraz na PC vyšlo. Už takto (s polovičným rozlíšením = normal detail) sú textúry vysoko kvalitné. Ale čo človeka naozaj priklincuje na stoličku, sú všetky tie efekty. Jedným slovom – neuveriteľné. Svetelné záblesky z energetických zbraní, všetko vyzerá proste úchvatne. Maximálne ma dostal jeden efekt – do bazénika s vodou (ktorá sa pekne vlnila) svieti svetlo a vlnky to svetlo odrážajú na okolité steny (je tu niekde screenshot, ale to sa musí vidieť v pohybe). Kapitolou samou o sebe je fyzikálny model v celej hre. Keď vás zasiahnu, stane sa s vaším telom presne to, čo by sa malo stať. Odrazíte sa od každej prekážky, kotúľate sa poschodoch... a samozrejme pri tom stratíte dáku-tú kočatinu, príp. hlavu (ale našťastie tu neuvidíte také zverstvá ako v SoF2) a počujete efektný zvuk lámania kostí.

Herný systém sa nezmenil (veď prečo by sa mal). S menšími alebo väčšími úpravami uvidíte všetky dôverne známe zbrane, predmety atď. Zaujímavé sú nové možnosti pohybu, ako dvojskok príp dodge + skok (pri tom preskočíte ale 7 metrov :-). Novinkou sú aj pilulky adrenalínu, ktoré zrýchľujú váš pohyb. Pribudol nám herný mód Bombing Run (stručne je to CTF s jednou vlajkou) a to je asi tak všetko. Podrobnejšie informácie si prečítate v recenzii.