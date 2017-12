Nahrávacie firmy, myslite pozitívne!

LOS ANGELES - Veľké mediálne spoločnosti by sa mali prestať zameriavať na ochranu digitálneho obsahu a radšej by mali hľadať cesty, ako môžu samy na digitálnej hudbe a filmoch zarobiť, ak chcú vrátiť úder copyrightovým pirátom ohrozujúcim ich obchody.

2. okt 2002 o 22:30

Vo svojej štúdii zverejnenej minulý týždeň to uvádza finančná konzultačná spoločnosť KPMG.

Od začiatku technologického boomu v 90. rokoch sa podľa nej nahrávacie spoločnosti i televízne a filmové štúdiá zameriavajú len na tvorbu softvéru a hardvéru, ktorý by zabránil ľuďom vytvárať nelegálne kópie digitálneho obsahu a predávať ich. Podľa štúdie KPMG aj dnes vkladá 81 percent manažérov mediálnych podnikov svoje nádeje najmä do vývoja nových šifrovacích metód, ktoré však podľa analytikov nikdy nemôžu pirátstvo úplne zastaviť. „Nová generácia šifrovania zabezpečí len to, že hackerom bude trvať prelomenie šifier a výroba digitálnych kópií chráneného materiálu o pár dní dlhšie,“ myslí si Steelová. Upozorňuje na príklad spred dvadsiatich rokov, keď mediálny priemysel po príchode videorekordérov bojoval s videopirátmi, nakoniec však našiel spôsob, ako aj z predaja videokaziet ťažiť značné zisky.

(reuters)