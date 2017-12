Rozkošné omyly popredného vyhľadávača

Peklo má vraj veľa podôb a podľa mnohých ľudí je jeho najčistejšou formou softvérová firma Microsoft. Takéto poznanie ponúka vyhľadávač Google, v ktorom ak vyhľadáte frázu „go to hell“ (choď do pekla), ponúkne vám ako prvú stránku najväčšieho svetového výrobcu softvéru. Jeho konkurenti by sa však nemali začať hneď pochechtávať - aj oficiálne stránky korporácií America Online či Walt Disney sa nachádzajú hneď v prvej päťke výsledkov.

Ako sa však Microsoftu podarilo „poraziť“ napríklad stránku Hell.com vo vyhľadávači, ktorý je známy najkvalitnejšími výsledkami na internete? Najjednoduchšou odpoveďou je: firma má naozaj veľa nepriateľov.

Google totiž pri vyhodnocovaní výsledkov pracuje aj s textom, s pomocou ktorého na jednotlivé servery odkazujú iné webové stránky. Na stránke Microsoftu sa teda nemusí objaviť fráza „choď do pekla“, ale Microsoft tam „posiela“ také množstvo ľudí na svojich stránkach, že matematický algoritmus usúdil, že medzi peklom a Microsoftom musí byť súvislosť.

Danny Sullivan, editor webového servera SearchEngine Watch, zbiera podobné omyly vyhľadávačov už niekoľko rokov. Klasickým príkladom sú napríklad porno stránky, ktoré sa zobrazia pri vyhľadaní spojenia „nahá Liv Tyler“ - táto celebrita sa na nich nikdy nahá neobjavila, ale na úspech stačí, aby webový server o umiestnení takýchto fotiek písal. Pri vyhľadávaní pornografie sa veľmi často objavujú aj odkazy na webové stránky Walta Disneyho - mnohé erotické servery totiž žartovne nabádajú svojich používateľov mladších ako 18 rokov, aby si namiesto erotiky pozreli radšej rozprávky.

Nie vždy však pri zvláštnych výsledkoch vyhľadávania ide o čaro nechceného - z času na čas sa niekomu podarí aj zámerne zmanipulovať výsledky. Začiatkom tohto roka bol napríklad autor istého online denníka nemilo prekvapený, keď zistil, že jeho meno sa objaví ako prvé pri vyhľadaní spojenia „netalentovaný škrabák“ - jeho neprajníkom sa podarilo zostaviť dômyselnú sieť prepojení a odkazov, ktorá Google viedla k takémuto spojeniu.

Google však upozorňuje, že zmanipulovať výsledky nie je vôbec jednoduché, keďže sú založené na analýze takmer 2,5 miliardy webových stránok. Ani podľa odborníkov niet dôvodu problém dramatizovať, pretože väčšina takýchto omylov vzniká náhodne a sú skôr zábavné, než zákerné.

Podľa Dannyho Sulivana by sa však Google mal zamyslieť, či nebudú v takýchto prípadoch do výsledkov vyhľadávania predsa len musieť zasiahnuť aj ľudia, ktorí napravia chybu algoritmov.

Tento interný problém si však, zdá sa, autori vyhľadávača pre seba vyriešili - ak dnes vyhľadáte frázu „choď do pekla“, dostanete sa už opäť len do „pekla.com“. (reuters, rha)