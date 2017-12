Medieval: Total War - Európa je vaša

Približne pred dvoma rokmi prišiel do sveta real-time strategických hier silný nováčik. Shogun: Total War totiž ukázal, že nie každá hra tohto žánru sa musí podobať na starú Dune 2.

4. okt 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Súboje gigantických armád spojené s budovaním silnej ekonomiky a množstvo ďalších detailov priniesli tejto hre obrovské uznanie.

V jej nástupcovi, titule Medieval: Total War, sa z japonského bojiska prenesiete do stredovekej Európy. Medzi rokmi 1087 až 1453 sa tak môžete pustiť do reálnych historických bitiek a ťažení alebo v koži panovníka jedného zo stredovekých národov do realizácie plánu na ovládnutie celého herného sveta. Ani zďaleka to však nejde tak jednoducho ako v konkurenčných hrách. Plán vyrobiť obrovskú armádu a prevalcovať s ňou protivníka v Medievale: Total War akosi nefunguje. Najskôr sa musíte postarať o rozvoj vlastnej ekonomiky, obchodu a o spokojnosť ľudí na vašich územiach. Tieto činnosti prebiehajú ťahovo a musíte si dávať veľký pozor, či sú vaše panovnícke rozhodnutia správne.

Môžete uzatvárať aliancie s inými národmi, využívať služby špehov, vrahov, náboženských hodnostárov alebo dokonca šikovnou svadbou získať spojenca. Vždy však pôjde najmä o zabezpečenie dostatočného prísunu peňazí na vojenské aktivity.

Veľká armáda stojí obrovské peniaze a keď zanedbáte jej modernizáciu, bude vám úplne na nič. Navyše, vaše snahy môžu sabotovať prírodné katastrofy, morové vlny alebo rôzne vzbury a nepokoje. Ak sa už vydáte na nejakú vojenskú výpravu, počítajte s tým, že nebudete ovládať pár vojačikov, ale skutočné armády. Na ich čele stoja príslušníci kráľovského rodu, ale neskôr aj velitelia, ktorých priazeň si musíte udržiavať.

Samotný boj prebieha veľmi reálne. Na jeho výsledok má vplyv morálka a tréning vašich mužov, zásobovanie, schopnosti veliteľov a veľa ďalších „drobností“, ako napríklad terén či počasie. Monumentálne bitky či obliehanie hradov vytvárajú skutočne reálny pocit, škoda len drobných nedostatkov v ovládaní. Vizuálne sa toho od posledného dielu veľa nezmenilo. Hra už pôsobí vďaka 2D jednotkám umiestneným v 3D prostredí trocha zastaralo, ale to pomáha udržiavať hardvérové nároky na prijateľnej úrovni. Navyše tu ani tak o nejakú krásu nejde, pretože Medieval: Total War je hra určená pre tých najnáročnejších stratégov, ktorí jej drobné nedostatky určite odpustia. Prakticky nikde inde totiž takú „totálnu vojnu“ nenájdu.