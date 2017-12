Ako sa brániť pred reklamnými e-mailmi

Základné praktické pravidlá ochrany možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

Dajte svoju adresu iba ľuďom, s ktorými si chcete písať, inak ju nezverejňujte. Ak potrebujete mať aj „verejnú“ adresu, vytvorte si na to špeciálnu schránku a použite presmerovanie.

Pokiaľ možno nezadávajte svoju adresu do žiadnych formulárov na webe. Ak je to nevyhnutné, tiež použite špeciálnu, na to určenú adresu. To isté sa týka aj objednávania e-mailom prichádzajúcich správ (elektronické časopisy, novinky…) - aj keď prakticky všetky firmy majú politiku ochrany súkromia a väčšina ju aj dodržiava, riziko je stále vysoké.

Používajte filtrovanie prichádzajúcich správ - či už osobitným programom, alebo cez filtrovaciu funkciu zabudovanú vo vašom poštovom programe.

Ako prispievať do diskusných fór bez rizika príjmu spamu?

Ak sa zúčastňujete fóra na nejakom veľkom webovom serveri, môže sa množstvo spamu, ktorý budete dostávať, dramaticky zvýšiť. Spameri totiž využívajú roboty, ktoré fóra prehľadávajú, a každú nájdenú e-mailovú adresu automaticky pridajú do databázy. Tá sa neskôr použije na posielanie spamu. Mnohí preto zadávajú svoje adresy takým spôsobom, aby ich tieto programy nedokázali objaviť (pozri Čo sú to za čudné…).

Druhou možnosťou ochrany je vytvorenie špeciálnej adresy napríklad na freemailovom serveri (viac o tejto možnosti o týždeň), ktorú budete používať len na tento účel, a ak na ňu začne chodiť priveľa spamu, vytvoríte si jednoducho novú.

Čo môžem robiť, keď mi už nejaký spam prichádza?

Nech sa budete akokoľvek snažiť, nejaký spam do vašej schránky skôr či neskôr určite dorazí. Základným pravidlom je na spam neodpovedať ani sa nepokúšať odhlasovať zo spamerskej databázy (s výnimkou spamov od slovenských firiem, ktoré sú pod hrozbou trestného oznámenia zvyčajne ochotné z databázy vás vymazať). Ak nechcete, aby sa vám spam zobrazoval medzi normálnymi správami, treba si nastaviť filtre, ktoré ich budú na základe vami nastavených pravidiel presúvať do na to určeného priečinku.

Ako nastaviť filtre?

Vo filtroch musíte určiť kritériá, podľa ktorých bude spam odlišovaný od vašej bežnej korešpondencie. Ide zväčša o reťazec textu, ktorý sa má nachádzať v adrese odosielateľa, predmete (subject) či tele správy. Napríklad si môžete vytvoriť filter, ktorý presunie každú správu s predmetom obsahujúcicm slovo „viagra“ do priečinku s názvom „Zrejme spam“. Ak budete chvíľu sledovať spam, ktorý dostávate, zistíte, že ich obsah je veľmi podobný a už niekoľko kľúčových slov vo filtroch dokáže väčšinu reklamných správ rozpoznať. Zväčša stačí sledovať predmety správy - nemá zmysel filtrovať adresy odosielateľov, pretože sa nikdy neopakujú.

Nastavenie filtrov podporujú takmer všetky programy elektronickej pošty, nájdete ich väčšinou v menu Nástroje (Tools) a v položke obsahujúcej Pravidlá (Rules) alebo Filtre (Filters). Neodporúčame však zvoliť možnosť priameho vymazania filtrovanej správy, lebo takto môžete prísť aj o normálnu korešpondenciu. Radšej si vytvorte priečinok pre správy „podozrivé“, kam sa bude spam presúvať. Po stiahnutí pošty si tento priečinok môžete len zbežne prezrieť a potom celý jeho obsah vymazať.

Filtre majú, samozrejme, oveľa širšie možnosti využitia, ako len na spam. Napríklad si pomocou nich môžete nechať do osobitného priečinku presúvať správy od šéfa :-).



