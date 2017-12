Drakan: The Ancients' Gates - Lara na drakovi?

Vitajte v restaurante pána Septima! Dnes servírujeme pokračovanie staršieho úspešného PC titulu Drakan: Order of the Flame, tentoraz však iba s príchuťou PS2, s chrumkavou marketingovou omáčkou samotnej rodnej matky nášho miláčika. Všetky vaše zmysle sa p

3. okt 2002 o 0:00 Miloslav Gracík

resvedčia, čo za lahôdku nám ukuchtili majstri zo štúdií Surreal. Vyzerá to však na riadnu akčnú RPG žranicu :).

Svojim konceptom je Drakan prakticky blízka príbuzná s pseudo-RPG mlátičkou Baldur’s Gate: Dark Alliance, i keď systémom grafického zobrazenia sa tieto hry líšia. V podstate to je 3D akcia v štýle „hack & slash“ („rež & rúbaj“, ako krásne napísal jeden z kolegov) s jemným náznakom prvkov z RPG a plošinoviek (jump & run).

Hlavná hrdinka (jo, prekvapenie, opäť tu máme očarujúcu nasledovníčku Lary Croft) je zobrazovaná z pohľadu tretej osoby (t.j. pohľad z malej výšky spoza postavy), ktorý vychádza z dnes už klasiky žánru, hry Tomb Raider. Použitie zbraní ďalekého dosahu (luk) je riešené podobne ako v legendárnej akčnej RPG The Legend Of Zelda (Nintendo 64), či PS hite Metal Gear Solid. Teda, pri streľbe z luku máte možnosť prepnúť do pohľadu prvej osoby (známy to look zo všetkých FPS), ktorý vám umožní presnejšie zamieriť, zacieliť, t.j. zvýši vám pravdepodobnosť zásahu.

Pri likvidácií stvorení temnoty (ale i obyčajných vyberačov mýtneho :) si môžete vybrať z pestrej palety rôznorodých zbraní (cca 80), ktoré zahŕňajú všetko možné od výmyslu fantasy sveta (dýky, meče, palcáty, luky, atd.). Všetky zbrane majú samozrejme originálne grafické spracovanie a v porovnaní s arzenálom iných fantasy hrdinov i netradičný dizajn – uvidíte sami. Samozrejme, každá zbraň sa vizuálne prejaví i na Rynn (áno, to je tá sladučká drsniačka, s ktorou budete toto veľkolepé dobrodružstvo prežívať:), ak ju príslušnými zbraňami vyzbrojíte (to isté platí i pre ochranné zbroje). Každá zbraň/zbroj má niekoľko základných charakteristík, ktoré určujú ich efektivitu v boji (a samozrejme i cenu), napr. účinnosť, t.j. ako hlboko zarazíte toho Warhoga (miestna červená odroda orkov) do zeme, keď ho trepnete týmto kyjom, životnosť, t.j. koľko kostlivcov (sú vlastne v tejto hre kostlivci? :) musíte ubiť, kým sa vám ten palcát rozpadne, rýchlosť, t.j. s týmto malým a rýchlym sekáčikom nasekáte veľkého, ale pomalého obra (apropo, a čo obrovia, vyskytujú sa tu? :) skôr než mu vôbec dôjde čo robíte.

V škrečkovaní zbraní, brnení, elixírov a magických vylepšení nie ste obmedzený hmotnosťou týchto predmetov, ale ich množstvom, t.j. každý predmet zaberá (podľa svojej veľkosti) určitý počet slotov vo vašom virtuálnom batohu. Virtuálny batoh je súčasťou vášho inventory, ktorý je prehľadný, ľahko dostupný a celkovo inteligentne riešený. Okrem vášho batohu obsahuje zoznam naučených kúziel, mapu aktuálnej oblasti, popis dostupných questov (automaticky sa zaznamenávajú tie úspešne splnené) a štatistiku schopností našej hrdinky (no, štyri schopnosti sú tiež schopnosti, nie?.

Ako v každej správnej fantasy, ani v tejto nechýbajú kúzla a v tomto prípade sa jedná o neskutočne čarokrásnu vizuálnu lahôdku. Tak zábavný a hrateľný systém kúzlenia nemá obdobu od skladania rún v Dungeon Masterovi. Teda to trochu rozviniem. Kúzlo môžete vyvolať dvomi spôsobmi: klasicky, jeho výberom z inventory, je to však nešikovný spôsob, keďže sa počas návštevy inventory herný čas nezastaví, čo pocítite najmä vo víre boja. Druhý, oveľa atraktívnejší a zábavnejší spôsob predstavuje priame vyvolanie kúzla, pri ktorom s Rynn črtáte do vzduchu vyvolávacie symboly zaklínadla! Efektné a úchvatné! Proste neopísateľný magický zážitok, ktorý stojí za to vidieť na vlastné buľvy (pri vyvolávaní pohybujete Rynninou rukou pomocou ľavého analógu). Samozrejme, každé z kúziel má originálnu vyvolávaciu sekvenciu, ktorú sa pre jeho priame vyvolanie musíte aj naučiť. Som z tohto systému kúzlenia na mäkko, pravdou však je, že to nie je až taký originálny nápad (viď. Black&White na PC).

Teraz si určite hovoríte, kdeže je ten spomínaný dračí krásavec (pozn.: hmm, teraz neviem, či som ho vôbec spomínal, asi by som mal čítať, čo napíšem). Nebojte sa, nezabudol som naňho. Lietanie na drakovi predstavuje v tejto hre povestnú čerešničku na torte. Z času na čas (v podstate, vtedy keď je Arokh dostupný a vy si chcete zalietať :). Rynn nasadne na Arokhov chrbát a zvádza vzdušné súboje so škaredými zlými drakmi (či sú zlí, to s učitosťou tvrdiť nemôžem, ale rozhodne vám zavadzajú v ceste, takže dolu s nimi! Ale praktizuje i efektné nálety na pozemné ciele v štýle blitzkriegu a povestnej Ju-87 Stuka (iba tá siréna mi tam chýbala). No a čím iným by drak mohol útočiť, než svojím ohnivým dychom. Presne tak, i keď v prípade Arokha to nie je úplne presné, keďže môže svoj dych postupne vylepšovať, takže protivníka môže uškvariť aj elektrickým výbojom (celkovo je dostupných 5 druhov dračieho dychu). Je však vidieť, že dizajnér Arokha sa nechal, možno až príliš viditeľne, inšpirovať filmovou fantasy rozprávkou menom Dragon Heart, konkrétne jej hlavným predstaviteľom, drakom menom Draco (ktorému nezabudnuteľnú charizmu dodala mimika a predovšetkým hlas Seana Conneryho). Tento dračí simulátor predstavuje príjemné spestrenie hry, i keď nijako prevratné, či dych berúce. Čo sa týka dizajnu, je náš dráčik kvalitne a celkom zaujímavo spracovaný (zdal sa mi však trochu malý, to už je však moja úchylka, čo nie je väčšie než Godzilla je malé :).

Príbeh je klasický, akoby vytrhnutý z pulpového románu hrdinskej fantasy o záchrane sveta a boji dobra so zlom (samozrejme, že dobro zvíťazí). Ako je to už v dnešnej dobe bežné, dej je rozvíjaný filmovými sekvenciami, spracovanými priamo v hernom engine. Sympatické riešenie, ktoré nenarúša hernú atmosféru, keďže umožňuje plynulý prechod medzi samotnou hrou a príbeh rozvíjajúcimi sekvenciami.

Grafika (4 a 1/2 hviezdičky) - veľmi dobre

Grafické spracovanie je funkčné, skoro až strohé, žiadne bombastické vizuálne orgie sa tentoraz nekonajú. Čo však neznamená, že grafika nie je ľúbivá a rozprávkovo krásna. Nádherne prezentuje atmosféru kúzelného príbehu o odvahe, vernosti a priateľstve. Áno, mnohý si poviete, že je to gýč, ak sa však do tohto sveta dostanete a prijmete jeho zákony za svoje, bude i pre vás poézia. Čakajú na vás rozsiahle otvorené exteriéry a trochu strohé interiéry. Protivníci sú spracovaní kvalitne, rovnako ako i kúzla a zbrane. Animácia je slušná, rovnako i framerate nezahanbí a to ani nehovorím o tieňovaní. Kamera je inteligentná, takže vám poskytuje dostatočný prehľad o bezprostrednom priestore v okolí postavy, čo môžete ešte vylepšiť ručným obzeraním sa po okolí. Vďaka naozaj dobre vyzerajúcemu grafickému engine, strihu i práci kamery je sledovanie príbehových animácií naozaj slušná „podívaná“, ktorú však zhadzuje zopár nedorábok, ako napr. nie veľmi výrazná mimika tvárí a nepoužitie motion-capture pri pohybe postáv. Škoda chýbajúcej animácia vyberania šípov z tulca, autori si dali záležať na reálnosti zbraní a predmetov, pričom takýto do očí bijúci nedostatok úplne odflákli.

Interface (3 hviezdičky) - priemer

Počas hry mi citeľne chýbali HOT tlačidlá pre liečiace a magenergiu dopĺňajúce dryáky. Áno, môžete v inventory určiť zopár predmetov, ku ktorým budete mať počas hry rýchly prístup, ale cyklovanie medzi týmito predmetmi vo víre boja nie je veľmi vhodným riešením. Inak je ovládanie spracované veľmi dobre, jednoducho a intuitívne. Problémy som mal tiež s mapou, ktorú je možné vyvolať v inventory. Aktuálne sa vám zobrazuje mapa úrovne, v ktorej sa práve nachádzate, čo je pozitívne. Negatívum však je, že mapa, aj keď veľmi pekne nakreslená, je neprehľadná, nedá sa podľa nej vôbec orientovať a je skoro úplne k ničomu. Zaujímavo je spracované speňaženie nájdených/ulúpených cenností. V oblasti ich zhodnotenia nemusíte mať starosti, autori túto maličkosť vyriešili za vás. Obchod uskutoční hra za vás a cennosti ihneď po ich získaní premení na ekvivalent v peniazoch (nereálne, zato praktické). Takže okrem nákupu/predaja zbraní, zbroje a lekvárov sa vás obchod nedotkne. Pre tento druh hry je to vhodné riešenie, ale trochu mi chýbalo handrkovanie sa s obchodníkmi o čo najvýhodnejšiu cenu. Celou hrou vás sprevádza časté automatické ukladanie pozície, ktoré by človeku ani veľmi nevadilo, ak by netrvalo tak strašne dlho a nezožralo 1576 kB na každú uloženú pozíciu! No a bez memory karty si zahráte akurát tak iba počiatočnú zoznamovaciu úroveň. Prach a bieda!

Hratelnosť (4 hviezdičky) - dobre

Čarodejné triky sú prakticky využiteľné aj v samotnej hre, i keď nie priamo v súboji telo na telo, keďže vyvolanie kúzla je nanešťastie dosť pomalé (zatiaľ by vás útočiace potvorky stihli rozsekať na na pidi kúsočky). Možnosť kúzliť však pridáva bojom zaujímavý, a v akčných hrách nevídaný, strategický prvok plánovania (napr. toho veľkého uspím, toho škaredého oslepím, na seba zakúzlim superrýchlosť a potom tých ostatných desiatich zvládnem aj so špáratkom). Chybičkou (podľa mňa) je nemožnosť aktívneho použitia štítu k obrane (ako sme to naposledy mohli vidieť v Maximovi). Takto vám štít pridáva iba nejaké bodíky k obrane a v podstate iba zbytočne zaberá miesto v batohu. Na dôvažok, pri správnom načasovaní dokážete protivníkov úder spoľahlivo vykryť s normálnou zbraňou.

Mrzuté je, že paleta bojových manévrov je stále rovnaká (a nie veľmi bohatá), či ste na prvej, či na ôsmej úrovni. Tréningom ani skúsenosťami nezískavate účinnejšie, ničivejšie a efektnejšie chvaty, ako je to v RPG hrách obvyklé. Výhodou pri súboji je, že môžete zamerať jedného protivníka a uzamknúť ho. Následne sa budete pohybovať, útočiť a brániť iba vo vzťahu k nemu, podobne ako Mesiac obieha okolo Zeme. Je to výhodné riešenie, v skrumáži protivníkov máte aspoň prehľad na koho práve útočíte a koľko času mu zostáva ešte do smrti, takže sa vám načatý ošklivák niekde nestratí liečiť sa a môžete ho v kľude doraziť (ako vzor asi slúžila spomínaný titul The Legend Of Zelda). Sklamala ma nulová kooperácie v prípade, že Rynn a Arokh operujú samostatne (t.j. keď na zemi ovládate Rynn). Tu sa ponúkajú obrovské možnosti využitia (napr. zadávanie príkazov Arokhovi, ako wingmanovi v leteckom simulátore; či kooperatívny mód dvoch hráčov!).

Multiplayer

Možnosť hry viacerých hráčov táto hra neponúka.

Zvukové efekty (3 hviezdičky) - priemer

Zvuky sú veľmi dobre spracované, ale v priebehu hry im nevenujete prílišnú pozornosť, takže si to ani neuvedomíte. Napríklad, rozdielny zvuk zaznie pri zásahu meča do dreva, či do kovu, rovnako pohyb po rozdielnom povrchu má za následok rozdielny zvuk. Môže sa to zdať samozrejmosťou, ale ich kvantita, kvalita a konzistentnosť si zmienku určite zaslúži.

Hudba (3 a 1/2 hviezdičky) - nadpriemer

Príjemný hudobný doprovod s epickým nádychom je presne taký, aký by ste v tejto hre očakávali. Aj keď tematicky presne vymedzený, dokáže vás s očarujúcou ľahkosťou preniesť do sveta, kde sú čary, šľachetní draci a krásne devy zachraňujúce svet bežným zjavom. Hudba zaznieva iba občasne, ale inak sa výborne hodí k svišťaniu mečov, drúzganiu lebiek, prskaniu dračieho ohňa a vôni spáleného mäsa.

Inteligencia a obtiažnosť (3 hviezdičky) - priemer

Inteligencia protivníkov je uchádzajúca, občas vás nepríjemne prekvapí drobná chybička (zasekávanie za prekážky) a občas vás príjemne prekvapí drobná vychytávka, na ktorej vidieť, že sa na hre autori s chuťou vybláznili. Ako napríklad fakt, že sa vaši protivníci môžu navzájom zraniť, následne sa nazúriť a nakoniec navzájom pozabíjať!

Záverečný verdikt (3 a 1/2 hviezdičky) - nič moc, ale aj tak lepšie ako väčšina

Fantastický svet Drakana, dvojnásobne rozsiahly oproti ostatným PS2 titulom (a trojnásobne oproti svojmu PC predchodcovi) je rozdelený do piatich rozdielnych prostredí. Každé z nich má svoje osobité poňatie, odlišnú grafiku i nepriateľské postavy. Vďaka svojej rozľahlosti, ale najmä vďaka naklonovaným dungeonom sa hra časom stáva trochu stereotypnou. Jej pozitívne aspekty však hravo prekonajú tých zopár negatív, ktorými sa „pýši“. Ak hľadáte instantnú fantasy akciu s RPG prvkami a skvelú arkádovú zábavu (s krásnou grafikou, množstvom questov a sympatickými hrdinami navrch), jedinou správnou voľbou je Drakan: The Ancient Gates.