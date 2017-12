Devil May Cry - pekelná akcia

Dnes mám tú česť, vám predstaviť akčnú bombu hernej scény roku 2001, ktorá však nemá v súčasnosti prakticky konkurenciu na žiadnej hernej platforme a jej prekonanie môžeme očakávať snáď jedine od Devil May Cry 2.

2. okt 2002 o 16:12 Miloslav Gracík

Začneme príbehom. Náš hrdina, Dante, s ktorým sa budete musieť počas plnenia viac než dvadsiatich náročných misií spriateliť (i keď Dante je typ človeka, s ktorým by ste si normálne určite nepotykali). Živí sa ako súkromné očko a čistič pekelnej pliagy najväčšieho kalibru. Špecializuje sa iba na prípady paranormálneho charakteru (rozumej: tie s prítomnosťou démonov, voodoo a čiernej mágie, zlých duchov a iných pekelných papľuhov). Pokojne si nažíva vo svojej detektívnej agentúre s príznačným názvom Devil May Cry so stenou nádherne vyzdobenou spomienkovými trofejami na úspešne vyriešené prípady (rozumej: lebky najroztodivnejších bytostí, kde tie rohaté sú tie najobyčajnejšie), keď tu z ničoho nič, zjaví sa krásna kočka v sexy koženom úbore so zaujímavou ponukou. Vydať sa na opustený hrad, kde v najbližšom čase dôjde k znovuzrodeniu Kniežaťa Temnôt. V praxi to znamená, že bez Danteho (teda i vašeho pričinenia) na Zemi začne Apokalypsa a čo to pre obyčajných pozemšťanov znamená, si určite dokážete veľmi živo predstaviť. Dante je však hrdina s veľkým H a takúto výzvu odmietnuť nemôže! Určite vám je jasné, že náš hrdina nie je žiadny suchár, ale riadny borec, ktorý okrem bežnej dvojice štyridsaťpätiek a obrovského obojručného meča využíva na likvidáciu légií splodencov pekla i svoje démonické schopnosti, keďže po otcovi je napoly démon.

Samotná hra spočíva v plnení tematicky rôznorodých, ale náplňou totožných úloh v štýle: nájdi kľúč od Zlatej brány, ktorý je však strážený spravidla obrovským, nechutným a supersilným netvorom (bossom), ktorému musíte presvedčivo (ručne - stručne) dokázať, ako veľmi o ten kľúč stojíte. Tematické pozadie každej misie je osobitné a vcelku atmosférické, i keď nie je zladené s nosným príbehom. V podstate teda plníte rôzne úlohy, ktoré vám zadal bohviekto a za bohvieakým účelom. Na akčnú hru je to i tak dosť. Hrateľnosť, ktorá je i tak vybičovaná na maximum, ešte umocňuje nemožnosť uložiť hru v priebehu rozohratej misie. Čo však nie je až taký problém, keďže vďaka Danteho démonickému pôvodu smrť preňho neznamená koniec.

Celá akcia sa odohráva v priestoroch jedného obrovského a spustnutého hradu nachádzajúceho sa na opustenom ostrove. Architektonický a výtvarný dizajn hradného interiéru i exteriéru je skutočne úchvatný a dych berúci, pričom navodzuje tu správnu mystickú a tajuplnú - skoro až strašidelnú atmosféru (ktorú si užijete najmä po západe slnka). Grafické stvárnenie herného prostredia využíva nový 3D engine a kombinuje ho s prerenderovanými scénami, ktoré sú však použité iba v minimálnej miere, takže celá grafika hry je prakticky plne 3D. Dovolím si tvrdiť, že voľnosť pohybu, ktoré vám 3D engine hry umožňuje, hravo nahrádza nedostatok fotorealistickej grafiky prerenderovaných lokácií, ktorú sme mohli vidieť v preslávených dielach fy Capcom (séria Resident Evil a naposledy Onimusha Warlords).

Zobrazenie a animácia postáv, od Danteho až po všakovaké druhy netvorov (napr. obrovské pavúky, hromady slizu, zabijácke jaštery á la Dino Crisis 2) je úchvatná a to ani nespomínam svetelné efekty, hmlu, vodu a iné grafické vychytávky, ktoré patria v súčasnosti k tomu najlepšiemu v produkcii PS2 hier. K vizuálnemu spracovaniu sa pridáva skvelý hudobný doprovod, pre každý druh scény jedinečný, vhodne dotvárajúci atmosféru, napr. na prítomnosť nepriateľa vás upozorní zmena mysterióznej orchestrálnej melódie na tvrdé rockové gitarové riffy.

Keďže sa jedná o hru, nezastupiteľné miesto má samozrejme hrateľnosť a s tým súvisiace i ovládanie, ktoré sprostredkúva interakciu medzi hráčom a virtuálnym prostredím hry. A v tejto hre je jedno i druhé úžasné. Ovládanie pohybových a bojových akcií Danteho je intuitívne a veľmi skoro vám prejde do krvi a budete sa vyžívať v množstve špeciálnych úderov a manévrov, ktorých jediným účelom je, čo najefektnejšie zlikvidovať protivníka. S jemnosťou a ladnosťou hongkonského hitmana budete praktizovať tie najkrkolomnejšie akrobatické kúsky, aké ste mohli vidieť vo filmoch ako Matrix, či Blade. Ľahkosť a jednoduchosť ovládania predovšetkým umožňuje výborne riešený systém statických kamier, ktoré sa prepínajú relatívne k aktuálnej Danteho pozícii v priestore a umožňujú vám jeho vynikajúce ovládanie a ponúkajú jasný prehľad bojovej situácie.

Aká by to bola akčná hra, ak by ste museli čeliť hordám démonov s holými rukami? I keď vďaka svojim nadprirodzeným schopnostiam by bol Dante schopný čeliť holými rukami i tankovej brigáde a bez debaty prežiť. Pestrá paleta zbraní, strelných i určených na boj zblízka zahŕňa už spomínanú dvojicu Danteho verných štyridsaťpätiek (Colt M1911 kalibru .45), ďalej obľúbenú zbraň všetkých zombie killerov - dvojhlavňovú brokovnicu, ručný granátomet (to však nie je zďaleka všetko). A pritom, všetky strelné zbrane majú neobmedzenú muníciu, áno, čítate správne, žiadne problémy so zháňaním nedostatkového streliva. V tejto hre si môžete realizovať a vychutnať akčné orgie do sýtosti, á la filmy by Chow Yun-Fat, Jet Li, Tsui Hark & John Woo (ak vám tieto mená nič nehovoria, nerobte si starosti, po tejto hre budete filmy s výskytom týchto mien určite zháňať, ale pre neznalcov predsa len uvediem všeobecne známy príklad - Bruce Willis vo filme Posledný zostáva). A to som sa ešte nezmienil o sečných a úderných zbraniach. Za všetky spomeniem enormne predimenzovaný meč, ktorý ma Dante po otcovi (snáď každý geroj, pochádzajúci z dielní šikmookých diablov má meč, ktorý je minimálne dvakrát väčší, než je on sám). Výnimočné, na zbraniach blízkeho dosahu, oproti strelným, je možnosť zakúpiť efektnejšie a ničivejšie manévre pre každú zbraň zvlášť. Je to tak, i v tejto hre môžete nakupovať rôzne predmety a vylepšenia. Ako platidlo slúžia duše odpravených pekelníkov (červené gule, tzv. orby), pričom čím tuhší a väčší netvor bol, tým je duší viac. I tu sa teda stretnete so skutočnosťou známou z japonských RPG hier, a to bezcieľnym potulovaním sa a likvidovaním množstva príšer, aby ste si našetrili dostatok duší na nákup lepších a efektnejších deštrukčných prostriedkov. A preto, sekajte, strieľajte, zabíjajte, nikdy predtým to nebola taká skvelá zábava!

Takže, zostáva iba na schopnostiach vašich a Danteho, aby ste spolu zatrhli jej výsosti, Princovi Pekelnému pokus o comeback. A že si pri tom užijete kopec zábavy, na to sa môžete spoľahnúť.

Dante na hrad!

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.