NHL Hockey 2003 - zhrnutie noviniek

Ako každý rok na jeseň, tak aj tento k nám dorazil nový hokej od EA Sports. A zrejme ako každý rok, aj v tento to bude ten naj hokej, ktorý nebude mať vo virtuálnom hokeji žiadnu konkurenciu. Pred samotnou recenziou, ktorú môžete čakať čoskoro, si

5. okt 2002 o 15:14 Ján Kordoš

V minulých ročníkoch prestali novinky pomaly ubúdať a začali skôr prichádzať kozmetické úpravy, ktoré len vylepšovali hokej. Je mi jasné, že na pravidlách hokeja sa toho veľa zmeniť nedá, stále budete hokejkou dávať do bránky pukom góly, ale... ale už mi táto séria začaka pripomínať datadisky - ale výborné datadisky. V tochtoročnej verzii sa znovu zvýši počet polygónov na osobu, hráči poberú viac inteligencie ako minule. Jednoducho klasické reklamné rečičky.

Najväčším lákadlom by mal byť tzv. Game Breaker. Ak sa ocitnete v gólovej situácií, hra sa spomalí a začne pripomínať scény z Matrixu, kedy čas bol hrooozne pomalý :). Táto vecička by mala góly urobiť atraktívnejšími a celkovú atmosféru by ste si mali vychutnať ešte viac. Určite ide o zaujímavý prvok, ktorý vnesie do hry niečo nové.

Ďalej by mala byť vylepšená aj inteligencia brankárov, ktorí by mali pobrať viac rozumu a mali by sa učiť zo svojich chýb, pri ktorých vyberali puky zo siete. Brankár by sa mal navyše prispôsobovať hre celého týmu a mohol tak týmu vypomôcť, a nie len stáť v bráne ako mantinel. Mal by premýšlať aj trošku dopredu a možno sa dočkáme aj toho, že brankár vybehne pre puk - to je však utópia. Dôležité bude, ak sa pokúši čítať hru súpera a bude mať snahu vystihnúť strelu, či prihrávku.

Určite ste si všimli, že v predchádzajúcich verziách hry bola hra pri mantinely veľmi slabá a hlavne nedochádzalo k tradičným tvrdším atakom na súpera, napríklad narazenie na mantinel. V novej verzií by sme sa mali dočkať aj prepracovanej hry pri mantinely, kedy bude aj táto zložka hry dôležitá.

A takto by som mohol pokračovať ešte v ďalších odstavcoch, ale múdrejšie bude, ak si počkáme na finálnu verziu a všetky novinky sa zhrnú v recenzii. Takto sú to len slová do vetra, lebo nič nie je isté na sto percent. Tak držme palce... hlavne naším chlapcom na ďalších majstrovstvách sveta, nech sa dočkáme aj my slovenskej verzie "Enháelka".