Budúcnosť sveta má byť na internete

Pripomína to autosalón. Hostesky v Tchaj-peji však predvádzajú najnovšie tablety a počítače.

9. jún 2013 o 17:09 Matúš Krčmárik

TCHAJ-PEJ. Asi päťdesiat ľudí sa tlačí čo najbližšie k pódiu, prišla totiž moderátorka a začala rozdávať suveníry. Keď do davu hádže šnúrku na kľúče, ľudia sa začínajú na seba tlačiť, keď prídu na rad šiltovky, dostať môžete zopár úderov. Väčšinou slušní Taiwanci si idú po svojich suveníroch za každú cenu.

Aj takto to vyzerá Computex, druhá najväčšia IT výstava na svete. Väčšia býva len v Hannoveri, no pre ázijských výrobcov je kľúčová obzvlášť tá v Tchaj-peji.

Hostesky a škatule

Fakty Computex Každoročný veľtrh funguje od roku 1981. Je druhý najväčší svojho typu na svete. Dôležitý je pre ázijské trhy.

Taiwanci sú tu doma. Vidíte to podľa stánkov jednotlivých firiem, jedny z najväčších majú Asus a Acer. O Micro-Star International (MSI), ďalšej z miestnych spoločností sa zase hovorí, že prináša tablet, ktorým konečne porazí iPad. Jeho výrobca, kalifornský Apple sa do boja ani nepustil, taiwanský veľtrh prenechal domácim.

Kým veľkým a známym firmám stačí meno a veľký stánok, tie menšie si musia zvoliť iné marketingové ťahy. Napríklad vystúpenia, na ktorom rozdajú suveníry.

„Chcem vám dať USB kľúče, ale najprv mi musíte zodpovedať moju otázku. Ako sa volá naša firma?“ kričí do davu moderátorka. „ASRock,“ odpovedajú ľudia a pár z nich dostane odmenu.

V niečom sa celý veľtrh podobá na výstavy automobilov. Aj tu pútajú hlavnú pozornosť mladé, sporo odeté ženy – no namiesto rýchlych áut predvádzajú technologické novinky. Občas to zájde do extrémov. Napríklad, keď polonahá žena pózuje s otvoreným počítačom alebo s matičnou doskou. A tvrdí, že táto základná doska počítača dokáže fungovať až 22 rokov.

Väčšie firmy takúto reklamu nepotrebujú. Napríklad Acer na výstave predstavil svoju novú cloudovú službu. „Od Googlu sa líšime tým, že pomocou internetu nahrávame vaše súbory na všetky prístroje, ktoré používate, neostávajú na našich serveroch,“ hovorí mladík v stánku.

Ukáže, ako sa automaticky posielajú fotografie medzi mobilom, tabletom, notebook?om i tlačiarňou, jeho kolegyňa zas prácu s dokumentmi.

Bežiace pásy a posteľ

Pomerne netradičný stánok predstavil Microsoft. „Čakal som, že sa tu bude chváliť novým Xboxom,“ sklamane hovorí jeden z hostí. Stánku namiesto toho dominovala nemocničná posteľ a nad ňou obrazovka.

„Hovoríme tomu infotainment. Pacient pri rekonvalescencii môže sledovať správy alebo televíziu, môže ísť na internet,“ opisujú zariadenie ľudia zo stánku. „Aj lekár má vďaka tomu okamžite k dispozícii všetky informácie.“

Microsoft totiž predvádzal možnosti svojho operačného systému. A predstavil firmy, ktoré vyžívajú Windows na nie celkom tradičné účely. Napríklad v lekárňach, ovládanie pohybom Kinect sa dá zas využívať pri rehabilitácii alebo pri modelovaní 3D postavičiek. Ďalšia aplikácia zas vďaka bežiacemu pásu a obrazovke simuluje beh v amerických národných parkoch.

Toto sú však skôr kuriozity. Ak by ste sa prešli po veľtrhu, zistili by ste čosi iné: dominujú tablety a dotykové obrazovky, snaha poprepájať rôzne prístroje, ktorými sa dostanete na internet. Zrejme takáto bude budúcnosť výpočtovej techniky.