Internetom sa šíri vírus W32/Bugbear

2. okt 2002 o 15:53 © TASR 2002

Bratislava 2. októbra (TASR) - V posledných dňoch sa začal prostredníctvom e-mailových správ šíriť na Slovensku vírus W32/Bugbear alebo VBS/Bugbear, ktorý užívateľ aktivuje spustením prílohy z elektronickej správy. TASR o tom informoval pracovník spoločnosti Panda Software Slovensko, s. r. o., Dušan Mocko.

"V tomto momente možno odporučiť používateľom aktualizovať si antivírusový software a nespúšťať prílohy správ s koncovkami *.pif, *.scr, *.exe, *.com alebo *.vbs.", uvádza D. Mocko. Podľa jeho slov ide o vírus typu červa, ktorý sa po aktivácii pokúša ďalej šíriť, a to tak, že rozposiela infikované správy osobám z adresára v napadnutom počítači. Vírus súčasne deaktivuje i niektoré antivírusové programy a firewall, no nie je veľmi zákerný, pretože zo stupnice, ktorá hodnotí škody a hrozbu vírusov s maximálnou hodnotou 5, dosahuje hodnotu 1.

