Belgičania prvýkrát testujú výťažky z konope na pacientoch s rakovinou

1. okt 2002 o 18:20 © TASR 2002

Brusel 1. októbra (TASR) - Belgickí vedci začali prvýkrát testovať výťažky z konope, ktoré by mohli zmierniť utrpenie pacientov chorých na rakovinu, informovala dnes belgická tlač. Skúmaný liek je importovaný z Veľkej Británie a má podobu ústneho spreja.

Niekoľkomesačné testy uskutočňuje bruselský Institut Bordet na dobrovoľníkoch, trpiacich kvôli rakovine chronickou bolesťou, ktorá sa nedá znížiť dostupnými liekmi. Výskumy v Británii ukázali, že výťažky z konope by mohli takýmto pacientom pomôcť.

Podľa denníka La Derniere Heure vedeckých správ o účinnosti konope pri potláčaní bolesti existuje málo a belgické testy môžu priniesť cenné poznatky.

Do budúcnosti zostáva potvrdiť alebo vyvrátiť predpoklady niektorých vedcov, že konope pomôže pri liečbe neurologických ochorení či zvyšovaní chuti do jedla. Výťažky z konope zabraňujú dáveniu, čo by prípadne uľahčilo život pacientom s rakovinou, ktorí podstupujú chemoterapiu.

Sušené konope je známe ako surovina na výrobu marihuany, ktorá je drogou a použitie tejto rastliny na liečbu je teda vo svete už tradične kontroverznou otázkou. V Belgicku sa použitie konope na terapeutické účely môže testovať za prísnych podmienok od júla 2001.

(osobitný spravodajca TASR Michal Svetský) ed