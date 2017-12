IPV: Internetové balíky od ST nič neriešia

Bratislava 1. októbra (TASR) - Predstavené internetové balíky Slovenských telekomunikácií (ST) nič neriešia a zo strany ST ide čisto o biznis. Uvádza ...

1. okt 2002 o 13:26 © TASR 2002

Bratislava 1. októbra (TASR) - Predstavené internetové balíky Slovenských telekomunikácií (ST) nič neriešia a zo strany ST ide čisto o biznis. Uvádza sa to v stanovisku občianskeho združenia Internet pre všetkých (IPV), ktoré pre TASR poskytol prezident IPV Peter Polakovič.

"Intenzívne a efektívne surfovanie si totiž väčšina slovenských užívateľov internetu predstavuje úplne ináč, ako ho prezentujú ST. Ľudia chcú časovo neobmedzene a cenovo prístupné pripojenie do internetu, tak ako v krajinách, kde je pripojenie do internetu samozrejmosťou a nie luxusom," uvádza P. Polakovič.

Podľa IPV je uvedenie nových internetových balíčkov reakciou ST na migráciu najbonitnejších zákazníkov k poskytovateľom alternatívneho pripojenia. Z toho dôvodu začali ST segmentovať svojich zákazníkov a tým najbonitnejších ponúkať výhodnejšie produkty. Tento krok však IPV hodnotí pozitívne, pretože zmeny určené pre bonitných zákazníkov zasahujú i ostatných, menej bonitných zákazníkov.

Slovenské telekomunikácie priniesli od 1. októbra nové programy na pripojenie do internetu, ktoré zohľadňujú čas pripojenia do internetu. Oba balíčky obsahujú päť voľných hodín a nad rámec voľných hodín sú volania do internetu spoplatňované diferencovanými poplatkami v závislosti od silnej a slabej prevádzky a od dĺžky volania.

IPV upozorňuje, že tieto balíčky nie sú pre zákazníkov, ktorí využívajú internet na sťahovanie elektronickej pošty a pripájajú sa na menej ako 30 minút. Pri jednorazovom volaní totiž stojí prvých 10 minút o 75 % viac ako bez použitia balíkov a 30-minútové spojenie je za približne rovnakú cenu ako pri využívaní bežnej tarify.

* jup zll