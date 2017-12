Španielska ponorka za pol miliardy eur sa vie potopiť iba raz

Plavidlo malo byť pýchou španielskej armády, namiesto toho sa stalo terčom posmeškov.

24. máj 2013 o 18:46 Matúš Krčmárik

MADRID, BRATISLAVA. Za viac ako dve miliardy eur si španielska armáda objednala u firmy Navantia štyri ponorky typu S­80, ktoré mali byť najmodernejšími nejadrovými ponorkami na svete.

Prvé testy však ukazujú, že plavidlá majú jeden zásadný problém – nevedia plávať.

Ponorka má totiž „nadváhu“ asi sto ton. Pri dvetisíctonovom stroji sa to nezdá veľa, no stačí to na to, aby plavidlo zamierilo priamo ku dnu.

Firma už zvažuje dve možnosti – buď ponorku zľahčia, alebo predĺžia jej telo. Každý meter navyše vyjde na 7,5 milióna eur.

Vláda pritom na projekt minula už viac ako pol miliardy. Tým sa problémy pre Španielov, ktorých trápi aj problém s dlhmi, nekončia.

Úpravy na ponorkách, ktoré mali sprevádzať väčšie lode v pobrežných vodách, odložia ich dodanie o dva roky.

Dostanú ich tak asi až v roku 2017, opravy súčasných ponoriek ich vyjdú na ďalších 15 miliónov ročne.

Ministerstvo obrany však stále tvrdí, že pri takýchto veľkých projektoch je to „v rámci normy“.