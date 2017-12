Výrobcovia monitorov chystajú revolúciu

Dotykový snímač spolu s Androidom majú naštartovať predaj počítačových monitorov.

7. máj 2013 o 12:00 Milan Gigel

ŠANGHAJ, BRATISLAVA. Výrobcovia počítačových monitorov hľadajú cestu, ako sa opäť dostať na výslnie. S poklesom predaja stolových počítačov klesá záujem aj o ich výrobky. Nový prístup by mohol opäť oživiť dopyt.

Taiwanský trhový analytik WitsView informoval o tom, že viacerí výrobcovia monitorov uvažujú nad tým, že by zobrazovaciu plochu monitorov doplnili o dotykovú vrstvu a pridali k nej plnohodnotný Android. Ponúkli by tak stolovú alternatívu k tabletom.

Rýchly ARM procesor, WiFi, polovodičové úložisko a dotyková vrstva dávajú pri pohľade na 21-palcový monitor zmysel. Stačí ho zapnúť, spárovať s domácim hotspotom a namiesto periférie máte pred sebou multimediálny počítač, ktorý je bránou k zábave i rôznym aplikáciám.

Kým najlacnejší počítač typu all-in-one s tradičnými technológiami zo sveta počítačov stojí približne 600 dolárov, monitor so zabudovaným Androidom by nemusel stáť viac ako štyri stovky.

Stále by však bol nielen multimediálnym strojom s Androidom, ale aj plnohodnotným monitorom, ktorý je obrazovým výstupom pripojeného počítača.

Výrobcovia dúfajú, že inovatívnym prístupom by mohli vďaka popularite Androidu naštartovať novú módnu vlnu, ktorá by im pomohla s odbytom. Zobrazovacie technológie sa v posledných rokoch príliš nezmenili a monitory nie sú zariadením, ktoré by sa výraznejšie opotrebovalo. Trh sa nasýtil a dopyt prudko klesol.

Okolo nových zariadení by mohol vzniknúť ekosystém, ktorý by z Androidu mohol spraviť prístupové zariadenie k online službám netušených možností. Je to ako terminál, ktorý nestarne.

Informoval o tom lit The Register.