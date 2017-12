Belgičania by chceli zdaniť internet

Belgický autorský zväz plánuje vyberať poplatky za používanie internetu.

6. máj 2013 o 10:05 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Belgický zväz na ochranu autorských práv sa snaží trojicou súdnych procesov zistiť, či by mohol uspieť pri vyberaní poplatkov za používanie internetu. Verdikt súdu by mal určiť, či možno poskytovateľov internetového pripojenia prirovnať k vysielateľom.

Žalobu podal zväz na trojicu najsilnejších poskytovateľov internetu v krajine SPS Belgacom, Telenet a Voo. Zväz argumentuje tým, že poskytovatelia internetu dosahujú svoje zisky z predplatného za prístup na internet, ktoré umožňuje sťahovať hudbu a filmy.

To je dôvod, prečo žiada platenie licenčných poplatkov. Poskytovatelia nesúhlasia.

Súčasná legislatíva v krajine účtuje 3,4 percentnú sadzbu z tržieb za vysielanie, rovnakú sumu chce zväz pýtať aj od poskytovateľov internetu.

To však neznamená, že by sa sťahovanie autorských diel stalo v krajine legálne. Podľa slov zväzu tým iba háji autorov, ktorí majú právo na odmenu za každú verejnú reprodukciu, bez ohľadu na to, či prúdi cez éter, kábel alebo internet.

Súd by mohol v tejto veci začať zasadať v budúcom roku. Šanca zväzu na vyberanie poplatku je však nízka. Poskytovatelia internetu spomínaný obsah chránený autorským zákonom nevysielajú. Sú iba prepravcami dát, ktoré si používatelia vyžiadajú prostredníctvom softvérov vo svojich počítačoch.

V minulosti sa už raz zväz popálil, keď žiadal na súde, aby sociálna sieť Netlog nezobrazovala tie príspevky, ktoré obsahujú odkazy na nelegálne kópie autorských diel.

Súd vtedy konštatoval, že prevádzkovateľ služby nemôže byť úradmi prinútený, aby sa filtrovaniu obsahu venoval. Narúšal by tak súkromie používateľov.

Ak by zväz uspel, mohlo by to v Európe spôsobiť lavínu, ktorá by sa podpísala na zvýšení cien internetu. Ak by na úspech hudobného priemyslu nadviazali vydavatelia kníh, vývojári softvérov, fotografi a ďalšie odvetvia, situácia by sa stala neúnosnou.

Informoval to tom server TorrentFreak.