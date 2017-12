Nokia chystá extrémny fotočip pre mobily

Snímač PureView so 41-megapixelovým rozlíšením bude mať už čoskoro vážneho konkurenta.

2. máj 2013 o 9:40 Milan Gigel

ESPOO, BRATISLAVA. Zatlačíte v mobile spúšť a on bez akéhokoľvek zaostrovania vytvorí v každej situácii ostrú fotografiu. Nová technológia by sa mohla v dohľadnej dobe objaviť v smartfónoch od Nokie.

Kým pred časom zažiarila firma so snímačom so 41-megapixelovým rozlíšením, tentokrát Nokia siaha po trochu odlišnej technológii. V investičnej spolupráci so spoločnosťou Pelican Imaging pracuje na mobilnom fotočipe, ktorý sa podstatne líši od doterajších.

Kým snímací čip výrazne nevybočuje zo štandardu, jeho optika je odlišná. Namiesto jedinej šošovky ich používa takmer dve desiatky, aby v spojení s rôznym uhlom dopadu svetla a odlišnými farebnými filtrami vedel rekonštruovať obraz s ostrým detailom bez zaostrovania.

Výsledkom sú fotografie s doplnkovými informáciami, ktoré je možné využiť pre dodatočnú zmenu roviny a hĺbky ostrosti fotografie. Sami si určíte, či vás v tomto momente poteší portrét s rozmazaným pozadím, alebo je pre vás atraktívnejšia scenéria.

Firma Pelican Imaging predstavila svoj funkčný technologický prototyp v roku 2011, výraznejšie sa však na trhu nepresadila. V rámci novej spolupráce s Nokiou sa však môže mnohé zmeniť. Časový horizont novinky firma nepotvrdila.

Podobný koncept avšak v podstatne väčšom formáte ponúka spotrebiteľom firma Lytro v ich netradičnom fotoaparáte. Namiesto viacerých menších objektívov s farebnými filtrami však využíva jediný optický člen rozkladajúci svetlo.

Informoval o tom magazín Digital Trends.