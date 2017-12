Age of Mythology - ďalšia "božská" RTS-ka

Age of Empires zabezpečilo svojim autorom v Ensemble Studios nesmrteľnosť. Niet sa teda čo čudovať záujmu, ktorý vyvoláva ich nový projekt Age of Mythology. Nemusíte sa obávať, Ensemble zostávajú verní RTS žánru.

25. sep 2002 o 17:50 Juraj Chrappa

Ako už názov napovedá, Age of Mythology nás vezme na fantastickú cestu do dávnych čias, keď (teraz si predstavte úvodnú zvučku k seriálu Xena a viete, čo chcem povedať :)) na Zemi vládli bohovia a hrdinovia neustále zvádzali s najhroznejšími príšerami. Hráčova božská ruka tu podobne ako v Age of Empires ovláda a usmerňuje civilizáciu. Dokáže vytvárať vojská, starať sa o ekonomiku a obchod - jednoducho pracovať za svetlejšie zajtrajšky s cieľom prekonať konkurenčné civilizácie. Potom len nastupuje "mytologická karta". Hráč môže požiadať o pomoc niektorého z bohov, musí ho presvedčiť, aby pomohol práve jemu a poskytol jeho vojsku jednu z 20 mytologických bytostí. Autori sa nechali inšpirovať gréckou, nórskou a egyptskou mytológiou, takže toho svojho boha si tam nájde snáď každý.



Posun oproti Age of Empires nastal najmä v grafickom spracovaní a Vek mytológie pobeží na úplne novom 3D engine. Screenshoty vyzerajú skutočne sympaticky. Okrem stoviek animácií a detailných bojujúcich jednotiek sa budete môcť kochať rôznorodým terénom, prírordnými katastrofami ako tsunami vlny, láva, tornáda a zemetrasenia v maximálnych detailoch.



"Ak bolo čosi dobré, prečo to nevyužiť?", hovoria si určite maníci z Ensemble Studios, a naozaj využívajú viacero vecí z Age of Empires: nájdete tu zázraky, technologický strom, rôzne bonusy za civilizácie či obdobia.



Hru opäť vydá Microsoft. Malo by sa tak stať v septembri 2002.