Briti chcú odpočúvať národný internet

Čierne skrinky u internetových operátorov majú tajným službám umožniť sledovanie ľudí na internete.

7. feb 2013 o 12:05 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Britské spravodajské služby chcú mať kontrolu nad národným internetom. U mobilných operátorov a poskytovateľov internetu chcú nainštalovať čierne skrinky, ktoré by im umožnili neobmedzený odposluch.

Vyplýva to zo sumárnej správy agentúry MI5 určenej pre britský parlament.

Zistiť aj obsah

Spravodajské služby pri svojich plánoch hovoria o terorizme a organizovanom zločine. Práve tí by mali čoraz intenzívnejšie siahať po moderných technológiách. Verejnosť upokojujú, že odposluchy bude naďalej povoľovať prokuratúra - a to iba v prípadoch, v ktorých to uzná za nevyhnutné.

V súlade s agendou EÚ už dnes všetky členské štáty sledujú elektronickú komunikáciu svojich občanov. Archivujú však iba „obálky“, z ktorých je možné zistiť, kto, s kým a kedy komunikoval a na akom mieste sa nachádzal.

Čierne skrinky však zachádzajú ďalej. Technológiou hĺbkovej inšpekcie paketov analyzujú pretekajúce údaje a pomocou algoritmov spájajú čriepky informácií do zrozumiteľných celkov. Zostavujú obsahy e-mailov, telefonátov, videoprenosov, rozhovorov či súborov. Rekonštruujú tak obsah obálok, ktorý doposiaľ nebol dostupný.

Bez súkromia

„Súčasné zákony neriešia problémy moderných a nových technológií. Robíme to pre svoje dobro,“ povedal Jonathan Evans, šéf britskej MI5.

Použitá technológia však negarantuje súkromie. Dokáže archivovať akékoľvek informácie zozbierané z internetu a verejnosť nemá dosah na žiadny kontrolný mechanizmus. Tajné služby tak budú môcť nazerať cez plece každého občana Británie.

Cieľové osoby pritom môžu zvoliť nielen podľa mena, ale aj podľa kľúčových slov, ktoré by sa mohli v komunikácii objaviť.

Druhou hrozbou je moc technológií. Vďaka nim bude možné zostaviť profil digitálnej identity každého človeka.

Skombinovaním informácií z internetovej a mobilnej prevádzky bude možné zostaviť mapu kontaktov a sledovať aktivity občana, aj spolu so sledovaním jeho pohybu v krajine.

Archív informácií

Elektronický odposluch však nesleduje iba aktuálnu komunikáciu. Vytvára archívy záujmových informácií, ktoré zostanú na serveroch prevádzkovateľov po desaťročia. Počítače, na rozdiel od ľud,í nezabúdajú. Sú ako stroj času, ktorým sa možno vrátiť do minulosti.

Dodávateľom technológie má byť spoločnosť BAE Systems Detica, ktorá má s podobnými zariadeniami dlhodobé skúsenosti.

Používajú ich nielen štátne agentúry, ale aj súkromné podniky. Jedinou ochranou je používanie silného šifrovania, ktoré je dostupné vo viacerých bezplatných softvéroch.

Informoval o tom magazín ZDnet.