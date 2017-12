Čínski hackeri útočia na zahraničné médiá

Sofistikovaný čínsky kyberútok sa začal tým, že niekto vo firme otvoril škodlivú prílohu.

1. feb 2013 o 17:22 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. Ak sa niektorému diktátorskému režimu nepáčilo, ako o ňom píše zahraničný novinár, mal donedávna dve možnosti – zavrieť pobočku jeho médiá a vyhostiť ho, alebo ho nechať zabiť. Teraz má ďalšiu možnosť, jeho médium môže hacknúť.

Má to niekoľko výhod. Nieje to také radikálne, nevyvolá to teda medzináročný škandál. Môže sa dostať ku zdrojom, ktoré novinár použil. A znemožní tým aj jeho ďalšiu prácu. Novinárovi, ktorého zdroje sa dostali na verejnosť, sa už žiadny ďalší „whistleblower“ nezverí.

Fakty Hackeri Nadšenci – sú veľmi málo organizovaní, spája ich nejaká myšlienka. Zvyčajne chcú položia stránku, ukradnúť heslá, no nič viac. Príkladom sú Anonymous.

Komerční – ich cieľom sú najmä čísla kreditných kariet a ďalšie informácie, ktoré sa dajú speňažiť. Ide o niekoľkomiliardový biznis.

Vládni a vojenskí – pracujú pre štát. Ich najznámejším „dielom“ je vírus Stuxnet, ktorý poškodil iránske jadrové zariadenia.

Nešlo im o škody

Toto sa stalo deníku New York Times, ktorý koncom októbra vyšiel s článkom o utajenom bohatstve premiéra Wen Ťia­-paa.

Ešte v ten deň sa do jeho siete dostali hackeri, ktorí potom štyri mesiace sledovali, čo sa deje v internej sieti denníka. Podarilo sa im dostať sa k heslám všetkých zamestnancov a do 53 počítačov.

V piatok navyše denník zverejnil, že čínski hackeri napadli aj konkurenčný Wall Street Journal.

„Mohli náš systém úplne zničiť, ale o to im zrejme nešlo,“ povedal pre New York Times Marc Frons, ktorý má vo firme na starosti informačné systémy. Vo firme si mysleli, že hackeri pôjdu po citlivých emailoch, ale nič také sa nepotvrdilo.

Hacker sa však dostali napríklad do počítača Davida Barbozu, ktorý o Wenovom bohatstve písal. Nikto si teda nemôže byť istý, čo hackeri získali.

New York Times nepomohlo ani varovanie od prevádzkovateľa ich siete AT&T, ktorý ich upozornil na podozrivé aktivity na sieti.

Nezachránil ich ani antivírusový systém, ktorý zachytil jediný zo 46 škodlivých programov, ktoré počas troch mesiacov hackeri do siete nainštalovali.

Firma Symantec, ktorej antivírus denník používa, sa bráni, že útok je len dôkazom, že len antivírus proti sofistikovaným útokom nestačí.

Chyba človeka

Odborníci, ktorí vniknutie spätne riešili, tvrdia, že našli stopy po čínskych hackeroch a postupoch, ktoré v minulosti viackrát použila čínska armáda.

Čínske ministerstvo obrany tieto obvinenia, poprelo s tým, že čínske zákony podobné útoky zakazujú.

Experti na počítačovú bezpečnosť pripomínajú, že aj keď išlo o sofistikovaný útok, začal sa tým, že jeden zo zamestnancov New York Times otvoril prílohu, ktorá potom nainštalovala škodlivý softvér.