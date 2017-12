NASA chce pritiahnuť k Mesiacu asteroid

Základňa pri Mesiaci aj ťahanie asteroidu. Také by mohli byť budúce misie NASA.

3. jan 2013 o 17:36 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Vyzerá to ako ďalší z bežných nápadov vedeckej fantastiky. Robotická sonda sa k tomu telesu priblíži, uchopí ho a pritiahne na miesto, kde sa jeho prítomnosť vyžaduje.

Teraz však takéto správy začínajú prenikať aj z prostredia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír. Podľa magazínu New Scientist NASA vážne uvažuje nad misiou, ktorej cieľom bude k Mesiacu pritiahnuť asteroid. Odohrať by sa mala v budúcom desaťročí.

Oficiálne plány úradu zatiaľ hovoria o testovaní novej kozmickej lode a nosného raketového systému. Prezident Obama tiež priznal, že okolo roku 2025 by chcel, aby Američania pristáli na asteroide.

Nedávno sa však objavili aj správy, že NASA uvažuje nad základňou nad Mesiacom. Práve k nej by mohli pritiahnuť zhruba sedemmetrový asteroid.

Vedci v súčasnosti údajne pracujú na prvom nápade. Na misiu by chceli využiť relatívne pomalú vesmírnu robotickú sondu. Najskôr by asteroid preskúmala, potom by ho uchopila do akéhosi rozsiahleho vaku a napokon ho pomaly dostala až k Mesiacu – pričom by to trvalo šesť až desať rokov.

Na telese by astronauti mohli vyskúšať nové technológie, možno dokonca pristávanie.