NASA pošle na Mars ďalšie vozidlo

Americká agentúra chce na červenú planétu poslať o osem rokov ešte jedno vozidlo. Plánujú ho vyrobiť podľa modelu Curiosity.

5. dec 2012 o 14:40 Tomáš Vasilko

HOUSTON, BRATISLAVA. Po úspechu vozidla Curiosity, ktoré hľadá podmienky na život na Marse už od augusta, chce na červenú planétu poslať americká NASA jeho dvojičku.

„Virtuálny duplikát“, ako ho nazval portál Discovery News, by chceli posadiť na Mars v roku 2020. NASA to oznámila v utorok.

Druhé vozidlo postavia podľa vzoru Curiosity. Vedcom pomôže, že im zostali niektoré veci z konštrukcie Curiosity. Podľa BBC je medzi nimi aj náhradná nukleárna batéria.

Vďaka tomu by náklady na druhé vesmírne vozidlo mali znížiť o jednu miliardu amerických dolárov. Misia Curiosity vyšla NASA 2,5 miliardy. Zatiaľ nie je jasné, čo by mohlo druhé vozidlo na planéte skúmať - špekuluje sa, že by to už mohlo byť priamo hľadanie života.

Podobný cieľ má európsko-ruská misia, ktorej rover by na červenej planéte mal pristáť o dva roky skôr.

Súčasné vozidlo Curiosity nedávno našlo organické zlúčeniny. Zatiaľ však vedci nevedia naisto potvrdiť, či ich zložky pochádzajú priamo z Marsu.

Vzhľadom na životnosť nukleárnej batérie sa predpokladá, že Curiosity bude premávať po Marse ešte aj v roku 2021.