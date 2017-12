Vedci vyriešili pravekú detektívku

Slávna britská múmia Ginger bola podľa expertov obeťou zákernej vraždy.

2. dec 2012 o 16:54 Jakub Drábik

LONDÝN, PRAHA. Je to dávna detektíva. Neďaleko egyptského mestečka Gebelein objavili v roku 1896 zvláštnu múmiu. Gebeleinský muž sa však preslávil pod iným menom. Väčšina návštevníkov Britského múzea, v ktorom je od roku 1901 vystavená, ju však pozná pod prezývkou Ginger. Kvôli ryšavým vlasom.

Britským vedcom sa teraz podarilo objasniť príčinu záhadného úmrtia spred viac ako päťtisíc rokov. Umožnili to moderné technológie, pomocou ktorých vedci študovali smrteľné rany na tele známej múmie.

Zákerná vražda

Výskumníci usúdili, že mladý muž bol obeťou vraždy. Ginger bol totiž dočasne prevezený z Britského múzea do Cromwell Hospital v západnom Londýne, kde podstúpil kompletnú tomografickú prehliadku. Obrázky z CT vedcom pomohli vytvoriť trojrozmerný model jeho vnútorných orgánov.

Zranenia naznačili, že Gebeleinský muž sa stal obeťou úmyselnej vraždy – a to v čase mieru. Spôsob, akým mal poškodené lopatky a roztrieštené rebrá, ukazuje na bodnú rana do chrbta. Vrah ho pravdepodobne prekvapil počas jeho bežnej dennej práce. Chýbajú totiž obranné zranenia.

„Nie len že sme boli schopní zistiť, že Gebeleinský muž bol v čase smrti mladý, ale nečakane nám 3D vizualizácia a CT potvrdili aj to, že bol bodnutý do chrbta“ povedal pre The Telegraph Daniel Antoine, kurátor antropologickej časti múzea.

„Analýza starovekých ľudských ostatkov len výnimočne odhalí príčinu smrti. Rana na jeho chrbte, rovnako ako zranenie spôsobené na jeho lopatke a rebrách sú však charakteristické pre bodnutie“ dodal Antoine.

Vedci predpokladajú, že Ginger mal v čase svojej smrti približne 18 až 21 rokov a bol svalnatý. Vražedná zbraň bola medená alebo kamenná čepeľ dlhá približne 13 centimetrov.

Okamžitá smrť

Experti tiež zistili, že rana do lopatky bola taká silná, že rozmliaždila aj rebro. Fragmenty kosti následne poranili ľavú časť pľúc i okolité tepny. Múmia pritom nejaví žiadne znaky následného liečenia. Zomrel zrejme okamžite.

Návštevníci múzea majú teraz k dispozícii špeciálny dotykový displej zo Švédska, pomocou ktorého môžu telo detailne preskúmať.

Ginger je pritom považovaný za jednu z najlepšie zachovaných múmií na svete. Jeho telo je z väčšej časti neporušené.

Žil v oblasti blízko Nílu asi 40 kilometrov južne od Téb približne v roku 3500 pred naším letopočtom.

Autor je doktorand na Ústavu světových dějin FF Univerzity Karlovy.