NASA chladí vášne: Objav na Marse nemusí meniť dejiny

Americká NASA upokojuje verejnosť. Ich objav na Marse je zaujímavý, otriasť Zemou nemusí.

25. nov 2012 o 16:28 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) mohol objaviť život na Marse.

Aj na takéto tvrdenia ste mohli naraziť po tom, ako John Grotzinger, šéfvýskumník misie vozidla Curiosity, pripustil, že ich nový objav by mohol zatriasť zemou a zapísať sa do dejepisných knižiek.

Vedec však v rozhovore pre NPR odmietol prezradiť, čo vlastne na Marse našli. Nasledovali divoké špekulácie o možnom objave mimozemšťanov.

Život? Nie

NASA teraz zdôrazňuje, že misia na červenej planéte nemôže objaviť život. Nemá na to vhodné prístroje.

„Johna potešila kvalita a rozsah informácií, ktoré prichádzali zo zariadenia SAM,“ zdôrazňuje pre AFP hovorca laboratórií JPL Guy Webster. „Vedci chcú mať iba istotu. A čo sa týka dejepisu, celá táto misia patrí do dejepisných kníh.“

Cieľom misie Curiosity nie je objaviť život na Marse. Má zistiť, či v súčasnosti, alebo v minulosti panovali na planéte podmienky, ktoré by život vôbec umožňovali. Samotný život na Marse by mohla hľadať až spoločná európsko-ruská misia, ktorá by sa na nášho planetárneho suseda mohla vydať v roku 2018.

Organické molekuly

Webster dodáva, že aj keď nové výsledky z robotického vozidla v skutočnosti nemusia otriasť Zemou, sú veľmi zaujímavé. Ich zverejnenie však odborníci naplánovali na začiatok decembra.

Predpokladá sa, že americký tím mohol na Marse naraziť na organické molekuly, ktoré sú nevyhnutné pre jest?vovanie života, no nemusia nevyhnutne znamenať jeho prítomnosť. Curiosity navyše nedokáže rozpoznať pôvod takýchto chemických látok.