Google sa postavil proti nápadu zdaniť web, rozbehol petície

Väčšina štátov sveta bude o týždeň rokovať aj o digitálnom rodnom čísle či zavedení regulácie obsahu webu.

BRATISLAVA. Za používanie internetu by nemali platiť len zákazníci. Operátori chcú poplatky aj od firiem Apple, Google či Facebook. Svoje služby ponúkajú cez naše siete, no na ich modernizáciu neprispievajú, argumentujú operátori.

O takomto návrhu bude rokovať na budúci týždeň Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU).

Zástupcovia 193 štátov sveta, vrátane Slovenska, budú v Dubaji hovoriť aj o ďalších kontroverzných návrhoch.

Rusko chce presadiť legalizáciu regulácie obsahu webu, arabské štáty zas zavedenie celosvetového identifikátora používateľa webu.

Šéf ITU Hamadoun Touré pre agentúru Reuters obavy z tvrdšej regulácie webu zľahčoval. Na ich schválenie síce stačí väčšina členov, no aby sa dostali do praxe, museli by podľa Tourého s nimi súhlasiť takmer všetci členovia únie.

Pre obavy spustil už minulý týždeň Google petíciu, od ľudí žiada podporu „slobodného a voľného internetu“. Spoločnosť sa obáva, že po prijatí návrhov budú môcť štáty cenzurovať internet.

Včera zas Google spustil samostatnú petíciu v Nemecku. Vláda Angely Merkelovej chce totiž presadiť novelu autorského zákona, podľa ktorej bude neustále preberanie útržkov článkov cez RSS kanály podmienené licenciou.

Za ňu budú musieť spoločnosti, ktoré zbierajú len titulok či perex článkov, platiť poplatky vydavateľom.

Novela je podľa Google mätúca, pretože samotné vydavateľstvá sa môžu rozhodnúť, či si má ich obsah internetový vyhľadávač vôbec všímať, píše server Mashable.com.