Slovenské telekomunikácie začínajú pripájať školy na internet

11. sep 2002 o 17:47 © TASR 2002

Bratislava 11. septembra (TASR) - Pripájať na internet všetky základné a stredné školy začínajú v rámci projektu e-Slovakia Slovenské telekomunikácie (ST), a. s. Bratislava. Robia tak na základe Zmluvy o zabezpečení pripojenia s Ústavom informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ).

Do konca roka bude takto pripojených 270 vybraných škôl a zostávajúcich približne 2 500 škôl získa pripojenie do internetu do konca roku 2004. Za pripojenie jednej školy prostredníctvom ISDN linky s rýchlosťou 128 kbps si budú ST účtovať jednorazový poplatok 10 000 Sk bez DPH a mesačný poplatok za prevádzku pripojenia 1 000 Sk bez DPH. Túto ponuku garantujú ST minimálne do konca roku 2004.

Zmluvu uzatvorili ST s ÚIPŠ na základe Memoranda o spolupráci, v ktorom Ministerstvo školstva SR spoločne so ST deklarovali vôľu podieľať sa na realizácii projektu eSlovakia. Obsahom memoranda o spolupráci je vytvorenie reálnych možností pracovať s internetom pre všetkých žiakov, pripraviť mladú generáciu na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti, prispieť k pripravenosti spoločnosti na informačný vek a s ohľadom na realizáciu projektu eSlovakia prispieť k naplneniu ambície SR stať sa rovnocenným členom EÚ.

TASR o tom informovala Nikol Kubaská z odbore externej komunikácie ST.