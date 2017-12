Hovoriaci slon napodobnil ľudí

Zviera zo zoologickej záhrady vyrastalo s ľuďmi. Prišlo na spôsob, ako s nimi hovoriť.

4. nov 2012 o 17:19 Tomáš Prokopčák

SOUL, BRATISLAVA. Dobre. Dobre, ahoj. Nie, zaznie v krátkom videoklipe, ktorý sa objavil na internete. Nebolo by to zvláštne, podobných videí existuje množstvo. Po chvíľke si však uvedomíte, že čosi je predsa na tom videu zvláštne. Juhokórejské slová, takéto povely predsa nekričí žiadny cvičiteľ. Vyslovuje ich slon.

Takýto videoklip sa na Youtube objavil pred šiestimi rokmi. Akýsi Koshik, miestny juhokórejský slon z everlandskej zoologickej záhrady, na ňom vydáva čudné zvuky, ktoré už na prvé počutie pripomínajú ľudskú reč.

Teraz vedci potvrdili, že toto výnimočné zviera naozaj dokáže vysloviť šesť výrazov. Snaží sa napodobniť ľudí.

Chobot v ústach

Keď sa podobné zábery prvý raz objavili, odborníci pochybovali. Mysleli, že ide iba o šikovný podvod, ktorý má do zoologickej záhrady prilákať návštevníkov.

Angela Stögerová z Viedenskej univerzity sa však rozhodla, že sa za slonom vyberie. Preskúma tam, čo sa v miestnom stredisku deje.

Na svoje prekvapenie zistila, že Koshik a jeho výnimočné vlastnosti sú skutočné. A podľa štúdie v odbornom magazíne Current Biology to potvrdil aj experiment s dobrovoľníkmi, ktorým púšťali Koshikove zvuky bez toho, aby vedeli, čo slon vraví.

„Vždy si strčil chobot do úst,“ hovorí podľa BBC Stögerová o spôsobe, ako to slon vôbec dokázal. Bez tohto postupu by totiž ľudskú reč nikdy nemohol napodobniť.

„Nemali sme röntgen, takže v skutočnosti nevieme, čo sa v jeho ústach deje. No prišiel jednoducho na nový spôsob, ako vytvárať zvuky. Tak, aby sa zhodovali s jeho ľudskými spoločníkmi.“

Chcel kontakt

Koshik vyrastal s ľuďmi. Niekoľko rokov bol dokonca jediným slonom v zoologickej záhrade a stretával sa iba s ošetrovateľmi a návštevníkmi. Keď mal štrnásť rokov, začal „hovoriť“. Vedci si myslia, že veľký cicavec sa snažil napodobniť zvuky svojho okolia.

Aj keď zrejme nerozumie významu slov, pochopil, že to môže byť spôsob, ako s ľuďmi udržiavať kontakt.

„Naozaj si vytvoril novú techniku na tvorenie zvuku,“ dodáva Stögerová pre magazín National Geographic. „Toto slony jednoducho nerobia.“

Slony sú veľmi spoločenské zvieratá. Biológovia už v prírode videli, ako sa snažia napodobniť zvuky cudzích sloních skupín.

Samotné napodobňovanie je však v prírode veľmi zriedkavé, v prípade opakovania po človeku úplne výnimočné. Zvládnu to len niektoré druhy vtákov či primátov, z nedávneho obdobia sa vie o prípade tuleňa a morskej bieluhy.