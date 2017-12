EuroTel spustil GPRS v komerčnej prevádzke

Na dnešnej tlačovej konferencii zástupcovia spoločnosti EuroTel predstavili novú službu - Mobil Internet @ GPRS.

9. sep 2002 o 15:38

EuroTel Bratislava spustil 9. septembra 2002 komerčnú prevádzku platformy GPRS (General Packet Radio Service).

Služba Mobil Internet @ GPRS poskytuje zákazníkom neobmedzený prístup na WAP a do siete internetu (www stránky eurotel a sity).

Nové aplikácie stavané na tejto technológii prinášajú ďalší rozmer do komunikácie v podobe farieb, digitálnych fotografií, rýchlosti a komfortu. Do konca roku 2002 EuroTel pripravil pre svojich zákazníkov špeciálnu ponuku. Za dostupný paušálny poplatok môžu prostredníctvom širokého portfólia aplikácií EuroTelu byť nepretržite on-line, pričom nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky za prenesené dáta. K populárnym aplikáciám dostupným cez Mobil Internet @ GPRS patrí zoznamka, chat, vtipy, široká ponuka zvonení, lôg, obrázkových SMS správ, animovaných šetričov displejov a pozadí telefónov, ako aj aktuálne informácie o počasí, spravodajstvo a galéria farebných obrázkov. EuroTel záujemcom službu aktivuje zdarma. Mobil Internet @ GPRS je možné využívať na celom území Slovenska.

K používaniu služby Mobil Internet @ GPRS je potrebné si ju aktivovať a vlastniť mobilný telefón s podporou dátových prenosov GPRS.

Aktivácia služby Mobil Internet @ GPRS je obdobná spôsobu aktivácie súčasných služieb EuroTelu. Zákazník si ju môže zdarma aktivovať prostredníctvom zákazníckej linky *903 (po overení ID kódom, linka je bezplatná), prostredníctvom internetu na SiTy.sk alebo navštívením ktorejkoľvek predajne spoločnosti EuroTel. Služba je aktivovaná okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Popis nastavení jednotlivých typov telefónov pre využívanie GPRS je taktiež dostupný na zákazníckej linke *903, na predajných miestach EuroTelu a na internetových stránkach.

GPRS umožňuje neustále on-line spojenie bez toho, aby zákazník musel pred každým dátovým prenosom vytáčať číslo na prístupový server. Druhou hlavnou výhodou GPRS je spoplatňovanie v závislosti od objemu prenesených dát. Prenosová rýchlosť je niekoľkonásobne vyššia než pri klasickom dátovom prenose v sieti GSM (služby Mobil Internet 3 a Mobil Internet 4).

Novinky v službe WAP @ GPRS

EuroTel WAP Portál sa zavedením technológie GPRS stáva atraktívnejší, zábavnejší a bohatší na nové informácie. Medzi nové aplikácie patria dva prémiové balíčky WAP Plus, ktoré zvýhodňujú služby dosiahnuteľné na wapových stránkach portálu. Tieto služby si užívateľ predplatí priamo na EuroTel WAP Portáli (spoplatnenie je cez spätnú SMS) na nasledujúce 3 dni alebo na mesiac dopredu.

WAP Plus zábava

Obsahuje tisícky log, zvonení, obrázkových SMS alebo animovaných screensaverov. Ďalej tu nájdete virtuálneho priateľa Mooobilka, zaujímavé hry, ktoré sa dajú hrať s počítačovým protivníkom alebo s ľudským protihráčom. Ako bonus pre predplatiteľov je možné v tomto balíčku odoslať Flash SMS zdarma.

WAP Plus tabu

Obsahuje eroticky zamerané logá, obrázkové SMS a animované screensavery. V Obrázkoch sú eroticky ladené obrázky, pre majiteľov telefónov s farebným displejom vo farbe. V erotickej Zoznamke sú vždy aktuálne inzeráty. Erotické poviedky obsahujú desiatky pikantných poviedok, vtipy, murphyho zákony a erotické hry môžu poskytnúť inšpirácie pre voľné chvíle. Erotické SMS sú vtipné SMS, ktorými môžete potešiť svojich priateľov. Tento balíček je určený pre dospelých.