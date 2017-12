Skokom z 37 kilometrov prekoná rýchlosť zvuku

Počas pádu bude letieť rýchlejšie ako 1100 kilometrov za hodinu. Rizík je veľa.

2. okt 2012 o 20:11 Tomáš Vasilko

MYS CANAVERAL, BRATISLAVA. Rakúšan Felix Baumgartner toho už preskákal dosť. Bývalý vojenský výsadkár má za sebou vyše 2500 zoskokov padákom.

Vrátane tých najodvážnejších – pádu z vtedy najvyššej budovy na svete Tapei 101 na Taiwane či mrakodrapov Petronas Towers v Malajzii. Skok, na aký si trúfne budúci pondelok, však ešte nevyskúšal ani on, ani nikto iný.

Nebojácny Felix, ako mu hovoria, sa pokúsi prekonať svetový rekord vo voľnom páde, keď vyskočí z výšky 37 kilometrov nad povrchom Zeme. A vôbec ako prvý by mal padať rýchlejšie, ako sa šíri zvuk.

Polstoročie starý rekord

Tento odvážny projekt financuje spoločnosť Red Bull. Baumgartner má za sebou dva skúšobné pokusy. V marci skočil z výšky 22 kilometrov, v júli až takmer 30 kilometrov.

Neoficiálny rekord doteraz drží americký pilot Joe Kittinger. Ten v roku 1960 skočil z výšky viac ako 31 kilometrov a dosiahol rýchlosť 988 kilometrov za hodinu.

Felix vraj poletí rýchlosťou viac ako 1100 kilometrov za hodinu, čo je v danej výške rýchlejšie, ako sa pohybuje zvuk.

Rizík misie je mnoho - a takmer všetky môžu znamenať smrť. Môže sa mu porušiť kombinéza. Ak počas pádu začne nekontrolovateľne rotovať, spôsobilo by mu to zrazeninu na mozgu a mohlo by ho to oslepiť.

Naživo cez internet

Felix si však verí. „Cítim sa ako tiger v klietke, ktorý čaká, kým ho vypustia,“ povedal podľa portálu wired.com.

Štyridsaťtriročný veterán extrémnych zoskokov sa po pokuse chystá do dôchodku. A na svoj posledný, ale najťažší kúsok, pozýva ľudí na celom svete, ktorí si ho budú môcť cez internet pozrieť naživo.

„Chceme sa o to podeliť s celým svetom. Je to ako pristátie na Mesiaci, aj to išlo naživo,“ povedal podľa AP.