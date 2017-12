V Kamerune objavili záhadné pevnosti

Yaoundé 7. septembra (TASR) - Afrika pripravuje pre archeológov stále nové prekvapenia. Vedci z University of Calgary objavili v Kamerune viac ako 300 rokov staré ruiny kamenných pevností, ktoré budú podrobnejšie preskúmané v rámci práve sa začínajúceho štvormesačného projektu s medzinárodnou účasťou.

Pozostatky kedysi mohutných pevností sa nachádzajú v pohorí Mandara na severe tohto západoafrického štátu. Stavby sa rozsahom podobajú európskym hradom a pôvodne ich chránili vyše šesť metrov vysoké múry.

Vedci nemajú jednotný názor na účel týchto stavieb. Počiatočnú tézu o príbytkoch pre otrokov medzičasom zavrhli, teraz sa im zdá reálnejšia možnosť, že slúžili ako sídlo miestnych kmeňových vodcov, zhromaždisko bojovníkov a centrum náboženských rituálov.

Do úvahy prichádza aj funkcia obrovského pohrebiska, otázne je len to, načo by mali cintorín chrániť také vysoké múry.

Jednotlivé pevnosti označili vedci písmenami DGB, čo je skratka spojenia Diy-Gid-Biy. V reči miestneho kmeňa Mafa to v preklade znamená "oko náčelníka na vrchu" (Diy = oko, Gid = hlava alebo vrch, Biy = náčelník, šéf, staršina).

Záujemcovia o vykopávky sa môžu o ich priebehu a aktuálnom stave informovať aj na internetovej stránke http://www.mandaras.info/StrongholdsNCameroon/sld001.htm