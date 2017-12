Posolstvá pre budúce generácie budú krúžiť 50.000 rokov okolo Zeme

Singapur 6. septembra (TASR) - Každý, kto chce budúcim pokoleniam zanechať nejaké posolstvo, má teraz jedinečnú príležitosť. Vedci chcú totiž vypustiť ...

6. sep 2002 o 21:53 © TASR 2002

Singapur 6. septembra (TASR) - Každý, kto chce budúcim pokoleniam zanechať nejaké posolstvo, má teraz jedinečnú príležitosť. Vedci chcú totiž vypustiť do vesmíru družicu, ktorá bude s textami vyrytými do skla krúžiť okolo Zeme 50.000 rokov a potom na nej pristane, informoval singapurský denník The Straits Times.

Texty sa v súčasnosti zhromažďujú v Indii a postupne sa vyrývajú do sklenej platne. Ako oznámil Jean-Marc Philippe, zakladateľ projektu KEO, kapacita družice je šesť miliárd posolstiev.

Náklady boli vyčíslené sumou najmenej 50 miliónov dolárov a uhradí ich 24 firiem, väčšinou európskych. Projekt má skratku KEO preto, lebo tieto písmená sa vo väčšine jazykov používajú najčastejšie.

Družica váži 100 kilogramov a na obežnú dráhu ju vynesie koncom roka 2003 francúzska nosná raketa Ariane. Doteraz prišli poštou alebo elektronicky tisíce posolstiev zo 181 štátov vo viac ako 60 jazykoch. OSN zaradila nápad medzi projekty UNESCO pre 21. storočie.

Texty posolstiev je možné posielať do konca tohto roka cez internetovú adresu http://www.keo.org/uk/pages/message.php.