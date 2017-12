Telekomunikační regulátori z KSVE uzavreli dohody o frekvenciách v pohraničí

6. sep 2002 o 16:44 © TASR 2002

Bratislava 6. septembra (TASR) - Viacero koordinačných medzištátnych dohôd, ktoré zjednodušia stredoeurópskym operátorom využívanie pridelených frekvencií v pohraničných oblastiach, bolo uzatvorených na tohtotýždňových bratislavských rokovaniach zástupcov telekomunikačných regulátorov z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Ukrajiny a Slovenska.

Koordinačné dohody, ako TASR informoval hovorca slovenského regulátora - Telekomunikačného úradu (TÚ) SR - Roman Vavro, slúžia na to, aby si jednotlivé susediace krajiny zadefinovali svoje preferované frekvencie. "Výsledkom je, že operátori z jednotlivých krajín, ktorí majú pridelenú takúto prednostnú frekvenciu, ju môžu na hraniciach používať bez toho, aby to ich príslušní regulátori vopred medzinárodne koordinovali. Urýchľuje to výstavbu sietí a používanie zariadení v blízkosti štátnych hraníc," konštatuje Vavro.

Konkrétne pre Slovensko je najdôležitejšie uzavretie dohôd pre frekvencie FWA z troch pásiem 26, 28 a 3,5 GHz. Pri pásme 26 GHz totiž mala SR zatiaľ koordinačné dohody uzavreté len s ČR, Rakúskom a Maďarskom. Na posledných rokovaniach sa už uzavreli aj dohody s ostatnými susediacimi krajinami. Pásmo 28 GHz je dôležité z toho dôvodu, že v rámci neho sa budú rozvíjať siete novej generácie UMTS. Licencie na tieto siete TÚ už udelil dvom doterajším mobilným operátorom Orange Slovensko a EuroTel. Ďalšia firma s udelenou licenciou UMTS, Profinet.sk, za ňu TÚ nezaplatila a preto jej má byť odňatá. Pri pásme 3,5 GHz TÚ už pripravuje udelenie nových licencií pre pevné prístupové siete.

Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) mal podobné priority ako regulátor slovenský. Išlo o pásma FWA 28, 29 a 3,5 GHz.

Celkovo regulátori tieto rokovania, ktoré súviseli mimo už spomenutých frekvencií aj s frekvenciami GSM-900, GSM-1800, E-GSM či UMTS/IMT-2000, hodnotili ako úspešné. Z ôsmich prerokovaných dohôd sa uzavrelo sedem a len jedna bola preložená na október 2002.