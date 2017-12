Microsoft sa snaží vstúpiť na trh mobilných telefónov

6. sep 2002 o 16:06 © TASR 2002

Düsseldorf 6.septembra (TASR) - Microsoft chce ešte tento rok priniesť na európsky trh prvé mobilné telefóny a takzvané Smartphones s microsoftovým prevádzkovým systémom. "Rokujeme s výrobcami mobilných telefónov a mobilnými prevádzkovateľmi," povedal manažér Microsoftu Mike Wehrs.

V dôsledku plánov softvérového koncernu Microsoft ohlásil príchod nového mobilného telefónu nasledujúcej generácie na báze vlastného systému aj trhový vodca Nokia. Multimediálna Nokia 3650 má byť použiteľná vo všetkých svetových sieťach a na trh by mala prísť začiatkom roka 2003.

S ktorými podnikmi sa rokuje, nechcel M. Wehr prezradiť. Už k Vianociam by mali prísť prvé telefóny do obchodov v Európe a neskôr aj v USA a Japonsku. Značka Microsoft by mala pri predaji zohrávať dôležitú úlohu.

Microsoft sa už dlhší čas pokúša preniesť svoju trhovú silu v prevádzkových systémoch aj na trh mobilných telefónov. Približne pred jeden a pol rokom koncern na veľtrhu CeBIT 2001 v Hannoveri ohlásil kooperáciu so spoločnosťami Siemens a T-Mobil. Prístroje značky Siemens ako Smartphones a vreckové počítače sa potom mali vyvíjať na báze mobilného prevádzkového systému Microsoftu "Stinger". Približne o rok neskôr sa Siemens začal podieľať na softvérovej firme Symbian, na ktorej majú účasť aj Nokia a Motorola.