Obľúbime si Mafiu?

Množstvu inak veľmi kvalitných herných titulov chýba jedna podstatná vec, ktorou je štýlová čistota. Snaha prilákať rôznorodé publikum vedie k rôznym kompromisom a odľahčeniam. Nová hra od českých Illusion Softworks, ktorá má obrovský potenciál prekonať

6. sep 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

svetový úspech ich hitu Hidden & Dangerous, sa však s ničím nemazná. Mafia: The City of Lost Heaven vám ukáže realistický a nijako neprikrášlený život amerického gangstera z tridsiatych rokov minulého storočia. Dusnou atmosférou klasických mafiánskych filmov, absenciou výrazného humoru a umelecky dokonale zvládnutou audiovizuálnou stránkou vás vtiahne do sveta, kde zákon nezosobňuje polícia, ale mafiánsky boss. Z úst hlavného hrdinu Tommyho Angela si vypočujete príbeh postupu po rebríčku v gangsterskej rodine a dostanete možnosť sami jeho skúsenosti prežiť. Od prvého „taxikárskeho“ kontaktu s mafiou, cez zopár začiatočníckych úloh až po vyberanie výpalného, odstraňovanie nepohodlných osôb a vojnu gangov. Môžete šoférovať množstvo nádherných veteránov a užívať si klasické automobilové prestrelky s konkurenciou či políciou. Z auta však budete často musieť vystúpiť a plniť si svoje rôznorodé povinnosti pešo. Príbeh má pre vás pripravené aj rôzne perličky, napríklad v podobe okruhových pretekov športových vozidiel alebo nepovinného „štúdia“ kradnutia áut. Všetko v podrobne vymodelovanom dobovom meste Lost Heaven, ktoré je plné života, ale „vďaka“ mafii aj krvavej smrti. Nekompromisné zobrazenie násilia robí túto hru absolútne nevhodnou pre mladšie publikum. Násilie však nie je nijako glorifikované a s hlavným hrdinom zažijete nejednu morálnu dilemu a dokonca aj nefalšovanú romancu. Vizuálne spracovanie hry patrí bez diskusií na svetovú špičku. Dokonalá retro nálada, výborné 3D modely, prakticky bezchybná práca animátorov a dizajnérov. Znalec si možno kde-tu všimne nie práve najkvalitnejšiu textúru a chýbajúci 3D objekt, ale to autorom ťažko niekto bude vyčítať. Úplne samostatnú recenziu by si zaslúžila zvuková a hudobná kulisa. Zvuky majú len jediný problém, a to, že ich väčšinou nebudete vnímať cez nezabudnuteľný soundtrack zahraný symfonickým orchestrom kombinovaný s chytľavými swingovými melódiami. Mafiu si možno neobľúbia ľudia, ktorým nezapadne do ich vkusu a niekomu by taktiež mohlo prekážať občas rozvláčne tempo plnenia úloh. Pre všetkých ostatných však bude viac ako vítaným osviežením po prázdninovom hernom suchu.